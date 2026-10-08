SON DAKİKA | AK Parti'nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

Ödemelerde hangi tutar esas alınacak?

Fonlarda parası bulunan vatandaşların alacaklarının 1 milyon liraya kadar olan bölümleri tasfiye edilecek. Hak sahiplerine ana para + TEFE-TÜFE ortalaması kadar fark verilecek. Ana paranın ne kadar olduğu ise dosya bazında tek tek hesaplanacak. Bunun için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine bakılacak.



