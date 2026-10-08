SON DAKİKA | AK Parti'nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu
SON DAKİKA | AK Parti'nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu
Son dakika haberi: AK Parti, fonlarda parası kalan küçük yatırımcılar için harekete geçti. AK Parti'nin hazırladığı "özel ve geçici" "Fon Tasfiye Yasası Teklifi" TBMM Başkanlığına sunulacak. 10 maddelik düzenleme ile fonlarda 1 milyon liranın altında parası kalan küçük yatırımcıların ana paralarının enflasyon farkı ile birlikte ödenmesi hedefleniyor. Ödemelerin, küçük yatırımcıların mağduriyetinin hızla giderilmesi için bu ay içinde başlaması planlanıyor.
Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:46Son Güncelleme: 08 Ekim 2026 06:48