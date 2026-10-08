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  • SON DAKİKA | AK Parti'nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

SON DAKİKA | AK Parti'nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

Son dakika haberi: AK Parti, fonlarda parası kalan küçük yatırımcılar için harekete geçti. AK Parti'nin hazırladığı "özel ve geçici" "Fon Tasfiye Yasası Teklifi" TBMM Başkanlığına sunulacak. 10 maddelik düzenleme ile fonlarda 1 milyon liranın altında parası kalan küçük yatırımcıların ana paralarının enflasyon farkı ile birlikte ödenmesi hedefleniyor. Ödemelerin, küçük yatırımcıların mağduriyetinin hızla giderilmesi için bu ay içinde başlaması planlanıyor.

01 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu
ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN

AK Parti'nin, fonlarda parası kalan küçük yatırımcılar için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı. İşte 10 soruda yarın TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklif ve ödeme süreci:

02 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

Düzenlemenin ismi, kapsamı madde sayısı ne oluşacak?
"Olağanüstü Fon Tasfiye Kanunu" adı altında özel ve geçici bir düzenleme yapılacak. Sadece fonların tasfiyesi ve vatandaşların paralarının ödenmesi sürecini kapsayacak. Kanun 10 maddeden oluşacak.

03 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

Kaynak ne olacak?
Tasfiye sürecindeki tüm fonların taşınır ve taşınmaz varlıkları ile kaynakları nakde çevrilerek ödemelerde kullanılacak.

04 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

Ödemelerde hangi tutar esas alınacak?
Fonlarda parası bulunan vatandaşların alacaklarının 1 milyon liraya kadar olan bölümleri tasfiye edilecek. Hak sahiplerine ana para + TEFE-TÜFE ortalaması kadar fark verilecek. Ana paranın ne kadar olduğu ise dosya bazında tek tek hesaplanacak. Bunun için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine bakılacak.

05 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

Ödeme ne zaman yapılacak?
Tasfiye sürecindeki fonlarda ekimde ödemeler başlayacak.

06 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

1 milyon liranın altındaki ödemelerde öncelik olacak mı?
Bir fondaki en küçük yatırım tutarı örneğin 100 bin lira ise ödeme listesi bu tutardan başlayacak. Ardından sırasıyla 200 bin, 500 bin ve 1 milyon lira şeklinde yükselecek.

07 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

Ödemeler devlet imkânları kullanılacak mı?
Ödemeler her fonun kendi kaynaklarından karşılanacak. Devlet desteği olmayacak.

08 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

Fonlardaki mevcut kaynak 1 milyonun altındaki yatırımları ödemek için yeterli mi?
Fon varlıklarının, 1 milyon liraya kadar yatırımı olan küçük yatırımcının parasını ödemek için yeterli olduğu tespit edildi.

09 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

İlk etapta kaç yatırımcının parası ödenecek?
Parası 1 milyon liranın altında olan küçük yatırımcıların sayısının 345-355 bin civarında olduğu belirtiliyor.

10 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

Fonlarda 1 milyon liranın üstünde yatırımı bulunanlar ne zaman paralarını alacak?
1 milyon lira altındaki ödemeler bittikten sonra fonda hâlâ para kalırsa bu büyük alacakların ödemeleri de yapılacak.

11 SON DAKİKA | AK Parti’nin, fon mağdurları için hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte 10 soruda tasfiye kanunu

Ödemeler hangi bankalar tarafından yapılacak?
İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.

#AK PARTİ #TBMM #FON

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