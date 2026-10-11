SON DAKİKA | AK Parti'ye katılan belediye başkanlarından gövde gösterisi: 2029 hedeflerine kilitlendik, rekorla geliyoruz

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNDEN ROZET TAKMA GURURUNU YAŞADIK"
AK Parti saflarına katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız; kısaca çok kıymetli teşkilat yöneticilerimiz ve partimizin çok kıymetli mensupları... Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizin 25. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden AK Partimizin rozetini takmak suretiyle AK Parti ailesinin bir mensubu ve sizlerin arasında bir üye olarak bulunmaktan, sizlerle yol yürümekten gurur duyduğumu ifade ediyorum.