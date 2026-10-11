SON DAKİKA | AK Parti'ye katılan belediye başkanlarından gövde gösterisi: 2029 hedeflerine kilitlendik, rekorla geliyoruz

Ancak 14 Ağustos itibarıyla bu durum AK Partili hemşehrilerimizin gönülleriyle ve sizlerin desteğiyle asıl oya dönüştü. Bizler artık 2029 hedeflerine kilitlendik. Göreceksiniz; İl Başkanımızın ve partimizin desteğiyle 2029 yerel seçimlerinde bugüne kadar alınan oyların üzerine çıkarak rekorla karşınıza çıkacağız. İl Başkanımız Hakan Başkanımızın, Levent Başkanıma gece saat 03.23'te mesaj atması hizmeti bir ibadet olarak gördüğünün kanıtıdır. Bana da SGK ile alakalı bir işimiz için 03.22'de mesaj attı; Levent Başkanıma benden bir dakika önce yetişmiş! Salondaki bu yürekli ve güçlü topluluk, yıllardır bu partinin neden iktidar olduğunun somut bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.



