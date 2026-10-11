SON DAKİKA | AK Parti'ye katılan Cemil Tugay tarihi kararının perde arkasını ilk kez anlattı: Recep Tayyip Erdoğan bana güven verdi

VERDİĞİ TARİHİ KARARIN NEDENLERİNİ ANLATTI
-Bakan Murat Kurum ile görüşmeniz sonrasında ne düşündünüz? Aldığınız kararda o konuşma etkili oldu mu?
Sonuçta ben 4 ay bağımsız çalıştım, biliyorsunuz. Biz bu dönemde aday olurken İzmir halkına bir sürü söz verdik, birçok şey vaat ettik. İki buçuk senedir belediye başkanıyım ve bu sürede gerçekten çok çabaladım. Göreve geldiğimde iyi durumda bir belediye devralmadım. Kimseyi şikayet etmek için söylemiyorum ama herkesin gözü önünde yaşanan gerçekler var. Maddi sıkıntıları bir tarafa; gerçekten plansız, programsız, adeta kadrosuz, sorunların biriktiği bir şehir ve belediye teslim aldım. Nereye baksam bir sorun var ve insanlar sürekli şikayet ediyor. Herkes belediye hizmetlerinden memnuniyetsizliğini dile getiriyor. En basitinden yol meselesi var mesela. Göreve geldiğimde İZBETON gerçekten anormal bir borç batağına saplanmıştı. Kentsel dönüşüm projelerini ellerine yüzlerine bulaştırmışlar ve sonrasında iş işten çıkılmaz bir hale gelmiş. İşte biz böyle bir başlangıç yaptık. Ancak geçen iki buçuk yıl içerisinde bütçeyi denkleştirdim, kadroyu toparladım ve belediyeyi gerçekten iyi bir hale getirdim. Ama diğer taraftan iki buçuk sene geçti, en fazla iki buçuk sene zamanımız var. Bu süre içerisinde verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz lazım. Yani trafikle, ulaşımla ilgili konular, alt yapıyla ilgili konular var...