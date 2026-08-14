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  • SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

SON DAKİKA... Süleymancılar olarak bilinen grubu 2016 sonrasında ele geçiren Alihan Kuriş ve yönetimine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Kuriş'in de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin 100 milyar TL'yi yurtdışına kaçırdığı tespit edilirken ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Alihan Kuriş'in gözaltı kararını uygulamak üzere ikamet adresine giden kolluk görevlilerince bulunamadığı, Kuriş'in cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçtiği belirlendi. Kaçtığı bu ikinci adreste de önce bulunamayan Kuriş'in yapılan detaylı aramada evdeki gizli bir bölme olduğu tespit edildi. Alihan Kuriş'in gizli bölmede saklanırken yakalandığı öğrenildi.

01 SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos sabahı 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

02 SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

GÖZALTI SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bir kısmının yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Geçtiğimiz gün düzenlenen operasyon kapsamında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının 37'ye yükseldiği öğrenildi.

03 SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

FETÖ MODELİ İLE BİREBİR AYNI YÖNTEM!

Emniyet ve adli kaynakların elde ettiği verilere göre soruşturmanın en çarpıcı boyutunu, Kuriş yapılanmasının FETÖ/ PDY ile birebir örtüşen örgütlenme ve gizlilik yöntemleri oluşturdu. Yapılanmanın hususi özellikleri şöyle sıralandı: Yapının bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi ve katı bir hiyerarşik teşkilatlanma modeliyle hareket ettiği saptandı.

Sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi yaygın sosyal medya uygulamalarının kesin olarak yasaklandığı belirlendi. Alınan hayati kararların ve talimatların ise takip edilmeyi önlemek adına "ulak" adı verilen özel kuryeler aracılığıyla taşındığı tespit edildi.

Personel ve cemaat mensuplarına ilişkin tüm detaylı bilgilerin şifreli ve özel bir bilgisayar programında kayıt altında tutulduğu ortaya çıkarıldı.

04 SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

ELEBAŞI İÇİN HATİM OKUTMUŞ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki cenaze törenine Kuriş'in talimatıyla ABD yapılanmasından bir heyetin katıldığı ve örgütün farklı ülkelerdeki yurtlarında Gülen için hatim okutulduğu iddia ediliyordu. FETÖ'nün meşruiyet sağlamak için kullandığı "dinlerarası diyalog" faaliyetlerinin, Kuriş'in Almanya yapılanması olan VIKZ üzerinden Katolik Kilisesi ve Yahudi kuruluşlarıyla yıllardır yürütüldüğü tespit edildi.

05 SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

KÖLN'DE 70 MİLYON DOLARLIK MERKEZ

Yönetimi şüpheli bir şekilde ele geçiren Alihan Kuriş, o günden itibaren grubu kendi kirli planlarına kalkan olarak kullandı. Kendisine karşı çıkanları ise tasfiye etti. Kuriş'in kendisine bağlı yapıyı Almanya'nın Köln kentinde 70 milyon dolara yaptırdığı merkeze taşımak istediği belirtildi.

100 MİLYAR TL YURTDIŞINA KAÇIRILDI

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan devasa bir tutarın yurtdışına çıkarılarak aklandığı belirlendi.

06 SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

BAKAN ÇİFTÇİ DETAYLARI AÇIKLADI: ÖRGÜTÜ ALMANYA'DAN YÖNETECEKTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

07 SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

Çiftçi, şunları kaydetti: "Alihan Kuriş, 2016'da bu örgütün başına geçti. Başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye başlandı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak bu genel merkez binası bittiğinde, faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını ve artık oradan yürütüleceğini değerlendiriyoruz.

08 SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

Dolayısıyla bu; örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyondu ve bugün gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri ve detayları çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır."

09 SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

ALİHAN KURİŞ GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIRKEN YAKALANDI
Hakkında gözaltı kararı bulunan örgüt lideri Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkin de dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Kuriş'in ikamet adresine giden kolluk görevlilerince bulunamadığı, cep telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği öğrenildi.

10 SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

Kolluk ekiplerinin Kuriş'in geçtiği ikinci adreste yaptığı aramada da ilk etapta kendisine ulaşılamadı. Ekiplerin adreste gerçekleştirdiği detaylı aramada gizli bir bölme tespit edildi. Kuriş'in söz konusu gizli bölmede saklanırken yakalandığı öğrenildi.

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