SON DAKİKA... Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Gizli bölmede saklanırken yakalandı...

FETÖ MODELİ İLE BİREBİR AYNI YÖNTEM!

Emniyet ve adli kaynakların elde ettiği verilere göre soruşturmanın en çarpıcı boyutunu, Kuriş yapılanmasının FETÖ/ PDY ile birebir örtüşen örgütlenme ve gizlilik yöntemleri oluşturdu. Yapılanmanın hususi özellikleri şöyle sıralandı: Yapının bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi ve katı bir hiyerarşik teşkilatlanma modeliyle hareket ettiği saptandı.

Sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi yaygın sosyal medya uygulamalarının kesin olarak yasaklandığı belirlendi. Alınan hayati kararların ve talimatların ise takip edilmeyi önlemek adına "ulak" adı verilen özel kuryeler aracılığıyla taşındığı tespit edildi.

Personel ve cemaat mensuplarına ilişkin tüm detaylı bilgilerin şifreli ve özel bir bilgisayar programında kayıt altında tutulduğu ortaya çıkarıldı.