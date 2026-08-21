SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı
SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı
SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile onu saklayan Erhan Yılmaz, polisin nefes kesen takibiyle yakalandı. Kuriş'in yurt dışına kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2026 10:41Son Güncelleme: 21 Ağustos 2026 10:43