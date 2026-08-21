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  • SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile onu saklayan Erhan Yılmaz, polisin nefes kesen takibiyle yakalandı. Kuriş'in yurt dışına kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında örgütün kilit ismi olarak bilinen Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile onu saklayan Erhan Yılmaz, polisin nefes kesen takibiyle yakalandı.

02 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

Haftalardır iz süren emniyet güçleri, gerçekleştirdikleri nokta operasyonla Marmaris'te yurt dışına kaçış planı yapan iki zanlıyı gözaltına aldı. Hilmi Tuna Kuriş'in ortak olduğu Ümraniye'de 206 kilogram altın ele geçirilmişti.

03 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgüt lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik arama çalışmaları sürdürülürken, ekiplerce gerçekleştirilen bir aramada dikkat çeken miktarda altın ele geçirildi.

04 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

TEK ADRESTE 200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN

Edinilen bilgilere göre, Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları kapsamında belirlenen tek bir adreste arama yapılmıştı.

05 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

Aramada, kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Ele geçirilen altınların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu belirtilmişti. Altınlara el konulurken, ele geçirilen değerli madenlerin kaynağı ve soruşturma kapsamındaki bağlantılarının belirlenmesine yönelik inceleme başlatılmıştı

06 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

Öte yandan soruşturma kapsamında örgütün mali yapılanması, finansal hareketleri ve elde edilen mal varlıklarının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü vurgulanmıştı.

07 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

1,34 MİLYAR LİRALIK ALTIN İNCELEME ALTINDA

Tek bir adreste ele geçirilen 200 kilogram külçe altının yaklaşık 1,34 milyar TL değerinde olması, soruşturmadaki mali boyutu yeniden gündeme getirmişti.

08 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı
09 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı
#ALİHAN KURİŞ #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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