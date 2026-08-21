SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturmasında çarpıcı gelişme! 206 kilo külçe altını saklamıştı: Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

Aramada, kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Ele geçirilen altınların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu belirtilmişti. Altınlara el konulurken, ele geçirilen değerli madenlerin kaynağı ve soruşturma kapsamındaki bağlantılarının belirlenmesine yönelik inceleme başlatılmıştı