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  • SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar

SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar

SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması sürerken ölümü şüpheli bulunan Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı alındı. Denizolgun'un mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa gelirken fethi kabir işlemine de başlandı. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı’nda hareketli dakikalar
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Feth-i Kabir kararı verildi.

02 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı’nda hareketli dakikalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Denizolgun'un İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri bugün açılacak.

03 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı’nda hareketli dakikalar

SAVCI VE OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ KABRİSTANDA

Polis ekipleri güvenli önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun'un kabri açılıyor | Video

04 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı’nda hareketli dakikalar

SAVCILIK FETH-İ KABİR KARARI VERMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

05 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı’nda hareketli dakikalar

FETH-İ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi.

06 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı’nda hareketli dakikalar
07 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı’nda hareketli dakikalar
08 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı’nda hareketli dakikalar
09 SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Karacaahmet Mezarlığı’nda hareketli dakikalar
#BAKIRKÖY

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