Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi
Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi
Son dakika haberi! "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine Ümraniye'deki bir evde arama kararı verildi. İhbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu.
Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2026 09:10Son Güncelleme: 15 Ağustos 2026 09:19