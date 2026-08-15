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  • Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

Son dakika haberi! "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine Ümraniye'deki bir evde arama kararı verildi. İhbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu.

01 Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi.

02 Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğu öğrenildi.

03 Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

TELEFONU EVDE, KENDİ GİZLİ BÖLMEDE!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

04 Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

Şüphelilerden bir kısmının yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

05 Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

Geçtiğimiz gün düzenlenen operasyon kapsamında 37 şüpheli yakalandı. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ederken, 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

06 Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

Örgüt lideri Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkin de dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

07 Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

Kuriş'in ikamet adresine giden kolluk görevlilerince bulunamadığı, cep telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği öğrenildi.

08 Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

Kolluk ekiplerinin Kuriş'in geçtiği ikinci adreste yaptığı aramada da ilk etapta kendisine ulaşılamadı.

09 Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

Ekiplerin adreste gerçekleştirdiği detaylı aramada gizli bir bölme tespit edildi.

10 Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

Kuriş'in söz konusu gizli bölmede saklanırken yakalandığı öğrenildi.

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