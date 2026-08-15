Son dakika! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler şaşkına çevirdi: Evrakları imha ettikleri tespit edildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.