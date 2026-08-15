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  • SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün şirket ve kuruluşlar arasındaki milyarlarca liralık karanlık para trafiğini de deşifre etti. Raporda; Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar TL'yi aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar TL'lik nakit yatırma işlemleri, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması ve şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü ticaret dikkat çekti. MASAK, bazı finansal işlemlerin "organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği" yönünde şüphe oluştuğunu kaydetti.

01 SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporu, soruşturma kapsamındaki şirket ve kuruluşlar arasındaki milyarlarca liralık para trafiğini ortaya koydu.

02 SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

Raporda; Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar TL'yi aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar TL'lik nakit yatırma işlemleri, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması ve şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü ticaret dikkat çekti.

03 SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

MASAK, kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri, şirket-vakıf arasındaki hızlı para aktarımları ve ticari kayıtlarla uyumu sorgulanan işlemleri birlikte değerlendirerek, bazı finansal işlemlerin "organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği" yönünde şüphe oluştuğunu kaydetti.

04 SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

GÜLERYÜZ KUYUMCULUK'TA 66,2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ, 26,2 MİLYAR TL NAKİT YATIRMA

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar TL para girişi, 18,32 milyar TL para çıkışı kaydedilirken şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon TL, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon TL oldu. Özellikle 2023 yılında 2 milyar 89 milyon TL nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon TL nakit çekme, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon TL nakit yatırma ve 826 milyon TL nakit çekme kaydedildi.

05 SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

AKDENİZ TOROS'TA MİLYARLIK ALIŞ-SATIŞ; MASAK'TAN SAHTE FATURALAŞMA ŞÜPHESİ

Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin mal alış ve satış hacminde özellikle son yıllarda büyük artış meydana geldiği belirlendi. MASAK, bazı şirketlerle yüksek tutarlı işlemlerin çift yönlü gerçekleşmesini ayrıca değerlendirdi.

06 SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

Bir şirketten yüksek tutarda mal alınırken aynı şirkete yüksek tutarda mal satılması şeklindeki işlemlerin, iade veya benzeri olağan ticari gerekçeler dışında kalması halinde sahte faturalaşma açısından araştırılması gereken bir görünüm oluşturduğu değerlendirildi.

07 SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

ÜMRAN EĞİTİM'DE 1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA GİRİŞİ: NAKİT GELDİ, PARA BAŞKA ŞİRKETLERE AKTARILDI

MASAK kayıtlarında Ümran Eğitim'in 2017-2026 döneminde 1 milyar TL'yi aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü. Raporda hesaba yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde Çamlıca Basım Yayın, Akdeniz Toros ve başka şirketlere transferler yapıldığına ilişkin çok sayıda işlem örneği yer aldı.

08 SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

2022'DEN SONRA ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLİLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

MASAK, incelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin biçimde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleriyle mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığını belirledi. Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması raporun dikkat çektiği ortak özellikler arasında yer aldı.

09 SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

MASAK'TAN KRİTİK TESPİT: "ŞÜPHELİ FİNANSAL İŞLEMLER ORGANİZE BİR ÇALIŞMANIN SONUCU OLABİLİR"

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda, Alihan Kuriş Suç Örgütüyle ilişkili şirket bölünmeleri ve devirleri, ödeme kuruluşlarından alınan paralar, kaynağı izaha muhtaç yüksek nakit girişleri, vakıf hesaplarından ticari şirketlere transferler, karşılıklı yüksek tutarlı alış-satışlar, ticari kayıtlarla uyumsuz yurt dışı döviz girişleri ve vergi iadesi kayıtları birlikte ele alındı.

10 SON DAKİKA… Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda çarpıcı detaylar: 66,2 milyarlık hacim!

MASAK YENİ RAPORLAR HAZIRLIYOR

Soruşturmanın mali boyutu 168 sayfalık raporla sınırlı değil. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a ilettiği inceleme listesindeki gerçek kişi ve şirket sayısının çokluğu nedeniyle mevcut raporun soruşturma kapsamındaki mali incelemenin yalnızca bir bölümünü oluşturduğu öğrenildi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #MASAK

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