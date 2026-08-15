SON DAKİKA! Alihan Kuriş'in karanlık sırları deşifre oldu: Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalar ve şok talimatlar!

"KENDİMİZİ KUMA GÖMECEĞİZ"

Kuriş'in yönettiği yapılanmanın örgüt için talimatları da ortaya çıktı. ''Kendimizi Kuma Gömeceğiz'' söylemiyle faaliyetlerin gizli tutulmasını sağlayan yapının, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarının kullanılmaması, iletişimin şifreli e-postalarla yapılarak, şifreli bir yazılım programının kullanılması, emir ve talimatların illere ''Ulaklar'' aracılığıyla iletilmesi, ulakların iki kez üst üste aynı şehre gitmemesi, aynı arabayı kullanmaması, yurtlar ve dernekler ile ilgili gizli bilgilerin, sadece sorumlularda bulunan ''Şifreli'' çantalarda muhafaza edilmesi gibi tedbirler aldığı ortaya çıktı.