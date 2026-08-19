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  • SON DAKİKA… Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında hepsine kayyum atanmıştı! İşte o 5 şirket…

SON DAKİKA… Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında hepsine kayyum atanmıştı! İşte o 5 şirket…

SON DAKİKA… Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması kapsamında 5 şirkette kayyum atandı. O 5 şirketin isimlerine SABAH ulaştı…

01 SON DAKİKA… Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında hepsine kayyum atanmıştı! İşte o 5 şirket…
Kerim CENGİL Kerim CENGİL

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şirkete kayyım atanmasına karar verildi.

02 SON DAKİKA… Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında hepsine kayyum atanmıştı! İşte o 5 şirket…

İŞTE KAYYIM ATANAN O 5 ŞİRKET

1-) MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Mustafa Levent Tamtürk'ün yetkilisi ve ortağı olduğu, kamuoyunda "Levent Börek" markasıyla bilinen şirket.

03 SON DAKİKA… Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında hepsine kayyum atanmıştı! İşte o 5 şirket…

2-)Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi: Ali Küreri'nin yetkilisi ve ortağı olduğu şirket.

04 SON DAKİKA… Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında hepsine kayyum atanmıştı! İşte o 5 şirket…

3-) Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: İsmail Karadeniz'in yetkilisi ve ortağı olduğu şirket.

05 SON DAKİKA… Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında hepsine kayyum atanmıştı! İşte o 5 şirket…

4-)Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi: Mahfuz Çamlı'nın yetkilisi ve ortağı olduğu şirket.

06 SON DAKİKA… Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında hepsine kayyum atanmıştı! İşte o 5 şirket…

5-)GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi: Mustafa Fidan'ın yetkilisi ve ortağı olduğu şirket.

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