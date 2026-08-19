SON DAKİKA… Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında hepsine kayyum atanmıştı! İşte o 5 şirket…

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şirkete kayyım atanmasına karar verildi. İŞTE KAYYIM ATANAN O 5 ŞİRKET 1-) MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Mustafa Levent Tamtürk'ün yetkilisi ve ortağı olduğu, kamuoyunda 'Levent Börek' markasıyla bilinen şirket. 2-)Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi: Ali Küreri'nin yetkilisi ve ortağı olduğu şirket. 3-) Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: İsmail Karadeniz'in yetkilisi ve ortağı olduğu şirket. 4-)Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi: Mahfuz Çamlı'nın yetkilisi ve ortağı olduğu şirket. 5-)GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi: Mustafa Fidan'ın yetkilisi ve ortağı olduğu şirket.