SON DAKİKA… Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında hepsine kayyum atanmıştı! İşte o 5 şirket…

İŞTE KAYYIM ATANAN O 5 ŞİRKET

1-) MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Mustafa Levent Tamtürk'ün yetkilisi ve ortağı olduğu, kamuoyunda "Levent Börek" markasıyla bilinen şirket.