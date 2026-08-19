SON DAKİKA… Alparslan Kuytul Suç Örgütü ile ilgili ağır iddialar! Kaçırıldı, dövüldü, videoya çekildi: Furkan’ı akla talimatı!

30'A YAKIN SENET, 6-7 MİLYON DOLAR

Hadisenin mali boyutu açısından en çarpıcı beyanlarından biri, Sarısaçlı'nın alıkonulduğu sırada kendisine zorla senet imzalatıldığı yönündeki ifadesi oldu. Sarısaçlı, yaklaşık 30 ayrı senet imzaladığını, senetlerdeki tutarların dolar cinsinden yine kendisine yazdırıldığını ve toplam miktarın hatırladığı kadarıyla 6-7 milyon doları bulduğunu söyledi. Senetlerdeki diğer yazılar gibi "hamiline" ibaresini de kendisinin yazdığını belirten Sarısaçlı, bunu kendi iradesiyle yapmadığını; itiraz ettiğinde darp edildiğini ve ailesinin zarar göreceği yönünde tehdit edildiğini belirtti. Sarısaçlı'nın bu anlatımı, soruşturmada cebir ve tehditle oluşturulduğu ileri sürülen yüksek tutarlı mali belgelerin hangi amaçla kullanılmak istendiği sorusunu gündeme getirdi.