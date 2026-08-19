SON DAKİKA… Alparslan Kuytul Suç Örgütü ile ilgili ağır iddialar! Kaçırıldı, dövüldü, videoya çekildi: Furkan’ı akla talimatı!

ÖRGÜTÜ TEMİZE ÇIKARAN AYNI VİDEO 3-4 KEZ ÇEKTİRİLDİ
Sarısaçlı'nın anlatımındaki bir başka çarpıcı ayrıntı, kamuoyuna verilecek mesajın yalnızca içeriğinin değil, kaydının da denetlendiği yönündeki ifadesi oldu. Sarısaçlı, serbest bırakıldıktan sonra Furkan Vakfı üyesi olduğunu söylediği resmi nikahlı eşi Rumeysa Şenay Sarısaçlı'nın evine gittiğini, burada kendisine Alparslan Kuytul tarafından gönderildiği söylenen bir metin verildiğini belirtti. İddiaya göre hazırlanan açıklama telefonla kayda alındı. Video birilerine gönderildi ancak karşı taraftan "uygun olmadığı" yanıtı gelince çekim tekrarlandı. Sarısaçlı, aynı metni 3-4 kez yeniden okumak zorunda bırakıldığını ifade etti. Çekimler sürerken İzzet Daş'ın eve geldiğini belirten Sarısaçlı, Daş'ın kendisine "Hoca Efendi'nin talimatı gereği bu akşam ifade vermeye gitmeyeceksin, yarın sabah savcılığa gideceksin" dediğini belirtti.