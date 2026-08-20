SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Peki Türkiye'de bugüne kadar kimlere feth-i kabir yapıldı? Hangi örnekler alındı? Nelere bakıldı? A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş daha önce Türkiye'de kimler için fethi kabir uygulandığını ve elde edilen sonuçları anlattı.