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  • SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında ölümü şüpheli bulunan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun mezarı için feth-i kabir kararı alındı. Dün, Karacaahmet Mezarlığı'nda 3 saat süren işlemlerin ardından Denizolgun'un cenazesi mezardan çıkartılarak Adli Tıp'a alındı. Peki Türkiye'de bugüne kadar kimlere feth-i kabir yapıldı? Hangi örnekler alındı? AHaber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş daha önce Türkiye'de kimler için fethi kabir uygulandığını ve elde edilen sonuçları anlattı. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması sürerken ölümü şüpheli bulunan Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

02 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı alındı. Denizolgun'un mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Dün, 3 saat süren feth-i kabir işlemi tamamlandı.

03 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Peki Türkiye'de bugüne kadar kimlere feth-i kabir yapıldı? Hangi örnekler alındı? Nelere bakıldı? A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş daha önce Türkiye'de kimler için fethi kabir uygulandığını ve elde edilen sonuçları anlattı.

04 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Karataş "Gömülmüş bir cenazenin adli inceleme için mezardan çıkarılması işlemine feth-i kabir deniyor. Bu işlemde ölümle ilgili şüphelerin bilimsel delillerle aydınlatmak amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye'de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Ne gibi örnekler alınıyor? | Video

05 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Türkiye'de feth-i kabir yapılan isimler şöyle…

Cumhurbaşkanı Turgut Özal: Zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla 2012'de mezarı açıldı

06 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Cem Garipoğlu: Mezardakinin Garipoğlu olup olmadığının araştırılması için mezarı 2024'te açıldı.

07 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Cem Karaca: Mezarı babalık iddiası ve miras nedeniyle mahkeme kararıyla açıldı.

08 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Naim Süleymanoğlu: Japonya'da yaşayan Sekai Mori'nin süleymanoğlu'nun kız olduğunu iddiasının araştırılması amacıyla 2018'de mezarı açıldı

09 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Vedat Eczacıbaşı: Refika Başkır'ın Vedat Eczacıbaşı'nın kızı olduğu iddiasıyla açtığı babalık davası kapsamında mezarı açıldı.

Şarık Tara: Ali Melih Aktay'ın açtığı babalık davası nedeniyle 2020'de mezarı açıldı

10 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Çağla Tuğaltay: Öldürülmesine ilişkin soruşturmada hayatını kaybetmesinden sonra şüphelilerden örnek alınması için mezarı açıldı

11 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Emine Cebeci: 1999 depreminde kaybolan oğlu Serkan Cebeci'nin kimliği belirlenemeden defnedilen kişiler arasında olabileceği ihtimali araştırıldı. Tam 18 mezara bakıldı. 11. Mezardaki cansız beden oğluna ait çıktı

12 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

Arif Ahmet Denizolgun: Ölüm nedeninin yeniden araştırılması için 19 Ağustos'ta kabri açıldı.

13 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

FETH-İ KABİR NEDEN YAPILIR?

-Ölüm nedenini belirlemek

-Cinayet veya zehirlenme şüphesini araştırmak

-DNA ve kimlik tespiti yapmak

-Babalık ve soybağını belirlemek

-Yeni delillerle eski dosyaları yeniden incelemek

14 SON DAKİKA… Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Hangi örnekler alınıyor?

NASIL YAPILIR?

-Yetkili makam mezarın açılmasına karar verir

-Cenaze kontrollü şekilde mezardan çıkarılır

-Otopsi ve adli inceleme yapılır

-Gerekirse DNA, doku ve kemik örnekleri alınır

-Bulgular laboratuvarda incelenerek rapor hazırlanır

#ADLİ TIP #TÜRKİYE #AHABER

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