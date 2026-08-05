SON DAKİKA… Arjantin’de yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye’ye iade edilecek! İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisiydi…
SON DAKİKA… Adalet Bakanlığı'nın yurtdışına kaçan suçluların iadesi için başlattığı girişimlere bir yenisi daha eklendi. İzmir'de adı organize suç örgütü faaliyetleriyle anılan, çete lideri Serkan Kurtuluş Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisi olan Serkan Kurtuluş önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek…