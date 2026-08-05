SON DAKİKA… Arjantin’de yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye’ye iade edilecek! İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisiydi…

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yurt dışına kaçtığı tespit edilen iki çete lideri hakkında kırmızı bülten çıkartılırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 69 sanık hakkında açtığı ve İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen organize suç örgütü iddianamesinde, Kurtuluş ve diğer sanıklar hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet', 'suç¸ örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' gibi suçlar yöneltildi.