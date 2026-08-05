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  • SON DAKİKA… Arjantin’de yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye’ye iade edilecek! İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisiydi…

SON DAKİKA… Arjantin’de yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye’ye iade edilecek! İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisiydi…

SON DAKİKA… Adalet Bakanlığı'nın yurtdışına kaçan suçluların iadesi için başlattığı girişimlere bir yenisi daha eklendi. İzmir'de adı organize suç örgütü faaliyetleriyle anılan, çete lideri Serkan Kurtuluş Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisi olan Serkan Kurtuluş önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek…

01 SON DAKİKA… Arjantin’de yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye’ye iade edilecek! İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisiydi…
Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN

İzmir'de organize suç örgütü davasının sanıkları arasında yer alan iş insanı Ahmet Kurtuluş (41), 30 Mayıs 2019 tarihinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu dairesinde kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu personeli olarak tanıtan Yener Toğa tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

02 SON DAKİKA… Arjantin’de yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye’ye iade edilecek! İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisiydi…

Cinayetin ardından çok yönlü araştırma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü, Toğa'yı, Bornova'da saklandığı evde yakaladı. Toğa cinayeti, Serkan Kurtuluş ve örgüt liderlerinden Lider Camgöz'ün azmettirmesiyle işlediğini itiraf etti.

03 SON DAKİKA… Arjantin’de yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye’ye iade edilecek! İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisiydi…

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yurt dışına kaçtığı tespit edilen iki çete lideri hakkında kırmızı bülten çıkartılırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 69 sanık hakkında açtığı ve İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen organize suç örgütü iddianamesinde, Kurtuluş ve diğer sanıklar hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet', 'suç¸ örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' gibi suçlar yöneltildi.

04 SON DAKİKA… Arjantin’de yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye’ye iade edilecek! İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisiydi…

ARJANTİN'DE YAKALANDI

Tüm dünyada 25 farklı suçtan aranan Serkan Kurtuluş, 2020 yılının Haziran ayında Arjantin'in başkenti Buenos Airess'in en lüks semtlerinden biri olan Puerto Madero'da sahte pasaportla yakalandı. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Kurtuluş, Ezeiza hapishanesine gönderilirken, Adalet Bakanlığı, Kurutuluş'un iadesi için çalışma başlattı.

05 SON DAKİKA… Arjantin’de yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye’ye iade edilecek! İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisiydi…

MAHKEME İADESİNE KARAR VERDİ

Türkiye'ye iade edilmek istemeyen Kurtuluş, siyasi mülteci statüsü için başvuru yaptı. Bu talebi 2021 yılında Ulusal Mülteciler Komisyonu tarafından reddedilince Kurtuluş Yüksek Mahkemeye başvurdu.

06 SON DAKİKA… Arjantin’de yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye’ye iade edilecek! İş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisiydi…

Kuruluş'un Arjantin hükümetine karşı açtığı dava önceki gün sonuçlandı. Adalet Bakanlığı'nın isteklerini yerinde bulan mahkeme Kurtuluş'in iadesine karar verdi. Kurtuluş'un önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

#İZMİR #ARJANTİN #ADALET BAKANLIĞI #TÜRKİYE

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