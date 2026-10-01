SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...

Asgari ücret 2027 zammı için yeni hesaplar şimdiden başladı. Asgari ücret zammı büyük oranda o yıl içinde gerçekleşen enflasyona göre belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu genel olarak aralık ayında yaptığı 3 ya da 4 dört toplantı sonrasında yeni yılda uygulanacak asgari ücrete karar veriyor. 2027 asgari ücret zammı için yeni hesap nasıl yapılacak?