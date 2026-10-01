SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...
Asgari Ücret 2027 zammı için komisyon süreci henüz başlamadı. Ancak uzmanlar yıl sonunda gelebilecek enflasyon tahminlerine göre asgari ücret zammı için farklı hesaplar yapıyor. Yeni belirlenecek zam oranı sadece asgari ücretle çalışanları değil, Türkiye faaliyet gösteren tüm sektörlerdeki çalışanları yakından ilgilendiriyor. 2026 yılının sonunda enflasyonun yüzde 25-yüzde 30 aralığında gelmesi bekleniyor. 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2026 12:01Son Güncelleme: 01 Ekim 2026 12:03