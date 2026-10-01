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  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...

Asgari Ücret 2027 zammı için komisyon süreci henüz başlamadı. Ancak uzmanlar yıl sonunda gelebilecek enflasyon tahminlerine göre asgari ücret zammı için farklı hesaplar yapıyor. Yeni belirlenecek zam oranı sadece asgari ücretle çalışanları değil, Türkiye faaliyet gösteren tüm sektörlerdeki çalışanları yakından ilgilendiriyor. 2026 yılının sonunda enflasyonun yüzde 25-yüzde 30 aralığında gelmesi bekleniyor. 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

01 SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Asgari ücret 2027 zammı için yeni hesaplar şimdiden başladı. Asgari ücret zammı büyük oranda o yıl içinde gerçekleşen enflasyona göre belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu genel olarak aralık ayında yaptığı 3 ya da 4 dört toplantı sonrasında yeni yılda uygulanacak asgari ücrete karar veriyor. 2027 asgari ücret zammı için yeni hesap nasıl yapılacak?

02 SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Özel sektör çalışanlarının maaş zamları için referans olan asgari ücret zammı 2026 yılında yüzde 27 zamlandı. Böylelikle net asgari ücret 28 bin 75 lira olurken brüt asgari ücret 33 bin 30 lira oldu. 2026 asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 40 bin 874 TL şeklinde yeniden belirlendi.

03 SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...

Asgari ücret 2025 yılında 22 104 lira olmuştu. 2025 yılı yıllık enflasyon oranı ise yüzde 30,89 olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.

04 SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...

ASGARİ ÜCRET 2027 İÇİN 3 HESAP

Asgari ücret zam pazarlığı aralık ayında işçi işveren ve hükümet yetkilerinin bir araya gelerek istişare etmesiyle gerçekleşecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ilk teklifin işveren tarafından telaffuz edilmesi bekleniyor. İlk toplantılarda genellikle zam oranı konuşulmazken 3. ya da 4. toplantıda zammın açıklanması bekleniyor.

05 SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...

YÜZDE 20 ZAM SENARYOSU

Orta Vadeli Program ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda asgari ücret zam tahminlerinden biri yüzde 20 zam gelmesi senaryosu.

06 SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...

Asgari ücret zam sürecinden yüzde 20'lik bir oran çıkması halinde 25 bin lira olarak uygulanan mevcut asgari ücretin 33 bin 690 TL olması bekleniyor.

07 SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...

YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU

Bir başka zam senaryosu ise zammın yüzde 25 olması. Finans piyasaları ve uzmanların en çok üzerinde durdukları oran yüzde 25. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde milyonları etkileyen asgari ücret 35 bin 94 TL'ye çıkacak.

08 SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 3 güçlü senaryo: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesap...

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Asgari Ücret Tespit Komisyon yüzde 30 oranına karar verirse 28 bin liralık asgari ücret 36 bin 489 TL olarak kayıtlara geçecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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