Son dakika! Aziz İhsan Aktaş rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlattı: Sistemin başında Ekrem İmamoğlu var!

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ÇAPRAZ SORGUSU

Aktaş'ın savunmasını tamamlamasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

İmamoğlu'nun avukatının "İETT'den ne kadar alacağınız var" sorusu üzerine Aktaş, "Siz buradaki alacak konusundan ziyade bu paraların verilip verilmediği konusuyla ilgilenebilirseniz bence daha doğru bir sonuca gidebilirsiniz." diye yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatının İETT'den alacakları için yasal yollara başvuru yapıp yapmadığını sormasının ardından Aziz İhsan Aktaş, "Avukat da bilir belediyelerden tahsilatın icra yoluyla özellikle ne kadar zor alınacağını biliyorsunuz. İcra yöntemiyle, yıllarca belediyelerden alacak almaya çalışıyoruz, çok yüklü alacaklar olmasına rağmen icra yöntemiyle sonuca gidemiyoruz. Belediye benim hak edişimi düzenli ödese bu sorun olmasa daha güzel olmaz mıydı? Belediyeden alacakları soruyorsunuz, ilk toplantının yapıldığı tarih belli. O toplantı sonrası liste belli. İETT'nin 84 milyon para verilme listesi belli. Ve şu an zaten başkan bey size çok hızlı bir şekilde ulaştırır. Özellikle İbrahim Bülbüllü geldikten sonra hak edişlerin bilinçli şekilde bekletildiğini göreceksiniz. Ben yanlış bilgi veriyorsam bu da sizin avantajınızadır, kullanın lütfen."

İmamoğlu'nun avukatı, sanık Aktaş'ın alacağının ne kadar olduğuna dair net bir yanıt vermemesi üzerine sorusunu yineledi. Bunun üzerine Aktaş, söz konusu bilgilerin muhasebesel nitelikte olduğunu ve şirketin kardeşine ait olduğunu belirterek, alacağın net miktarını bilmediğini ancak fazla olduğunu bildiğini söyledi.

Sanık Fatih Keleş'in avukatı ise "Siz ödeme yaptıkça mı ödemelerinizi alıyordunuz?" sorusuna Aktaş şu yanıtı verdi: "Ödemeler biriktiriliyordu, özellikle İETT tarafından bahsediyorum. Bazen parayı biriken ödemelerinizi alabilmek için ödüyordunuz. Bazen de ödemelerinizi düzenli almak için ödüyordunuz. Biriken ödemeyi de aldığınız vakit bir ödeme yapmışsınızdır. Düzenli bir ödeme almışsanız, onun da ödemesini yaptığınız için düzenli almışsınızdır." dedi.

Keleş'in avukatı "Burak Korzay sizin için iş takipçiliği mi yapıyordu?" diye Aktaş'a sordu. Sanık Aktaş, "Burak Korzay benim işimin takipçiliğini yapıyorsa benim müdürüm olurdu. Ekrem beyin işinin takipçiliğini yapıyordu." yanıtını verdi.

Hasan İmamoğlu'nun avukatı "970 bin dolar yaklaşık 10 kilo eder, bu kadar meblağı nasıl bir çantada taşıdınız? Ve sağlık problemleriniz var. Siz rahatlıkla taşıyabildiniz mi?" diye sordu.

Mahkeme başkanı ise Aktaş'a yönelik "10 kilo taşıyabilir misiniz?" diye sordu. Sanık Aziz İhsan Aktaş ise "50 kilo bile taşırım, sağlık problemim yok." şeklinde yanıt verdi.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Burcu Ciner Şimşek, Davut Bildik, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca, Alican Ayvataş, Ruşen Çakır, Hasan Erkan Kabakcı, Hüseyin Soner Yalçın, Kazım Eren Sönmez de savunma yaptı.

Yaklaşık 15 saat süren, tutuksuz 19 sanık ile avukatlarının dinlendiği duruşma, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere 25 Ağustos Salı gününe ertelendi.

Bu arada duruşmada, toplam 53 tutuksuz sanığın savunması alınmış oldu.