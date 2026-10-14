SON DAKİKA | Bakanlık 'gramaj' oyununu bozdu: Federasyonlara yazı gitti, o ürünler için karar verildi
SON DAKİKA | Bakanlık 'gramaj' oyununu bozdu: Federasyonlara yazı gitti, o ürünler için karar verildi
İnternet üzerinden satılan hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerin ambalajlarında gramaj bilgisine yönelik verilerin yer almadığını gören tüketiciler şikâyette bulundu. Ticaret Bakanlığı şikayetler üzerine harekete geçerek yeni önlemler aldı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 08:13Son Güncelleme: 14 Ekim 2026 08:40