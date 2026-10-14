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  • SON DAKİKA | Bakanlık 'gramaj' oyununu bozdu: Federasyonlara yazı gitti, o ürünler için karar verildi

SON DAKİKA | Bakanlık 'gramaj' oyununu bozdu: Federasyonlara yazı gitti, o ürünler için karar verildi

İnternet üzerinden satılan hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerin ambalajlarında gramaj bilgisine yönelik verilerin yer almadığını gören tüketiciler şikâyette bulundu. Ticaret Bakanlığı şikayetler üzerine harekete geçerek yeni önlemler aldı. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA | Bakanlık ’gramaj’ oyununu bozdu: Federasyonlara yazı gitti, o ürünler için karar verildi
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı, hamburger, döner, iskender ve köfte gibi internet üzerinden satılan hazır gıdalarla ilgili harekete geçti. Et ürünleri üzerinde gramaj bilgisinin olmaması üzerine pek çok tüketiciden şikâyet gelmişti.

02 SON DAKİKA | Bakanlık ’gramaj’ oyununu bozdu: Federasyonlara yazı gitti, o ürünler için karar verildi

BAKANLIKTAN UYARI YAZISI

Gramaj bilgilerinin eksik olduğuna yönelik şikayet üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi. Bakanlık, ilgili işletme ve platformlardan ürünlerdeki kırmızı ve beyaz et miktarının doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesini istedi.

03 SON DAKİKA | Bakanlık ’gramaj’ oyununu bozdu: Federasyonlara yazı gitti, o ürünler için karar verildi

Bakanlığın yazısında, hamburger, döner, iskender ve köfte gibi tüketime hazır kırmızı ve beyaz et içeren ürünlerin bir bölümünde gramaj bilgisinin bulunduğu, bazı ürünlerde ise bu bilginin eksik sunulduğu ya da hiç belirtilmediği ifade edildi.

04 SON DAKİKA | Bakanlık ’gramaj’ oyununu bozdu: Federasyonlara yazı gitti, o ürünler için karar verildi

Mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünün temel nitelikleri konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

05 SON DAKİKA | Bakanlık ’gramaj’ oyununu bozdu: Federasyonlara yazı gitti, o ürünler için karar verildi

Bu kapsamda dijital mecralarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan kırmızı ve beyaz et miktarının doğru ve eksiksiz biçimde gösterilmesi istendi. Bakanlık, ilgili işletmelerin ve platformların gramaj bilgilerinin ürün tanıtımlarında yer almasına yönelik çalışmalarını ivedilikle tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

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