SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen 'baş eti' çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi
SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen 'baş eti' çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığı ile oynayarak ürünlere farklı maddeler karıştıran firmaları ifşa ettiği taklit-tağşiş listesini güncelledi. Mutfakların vazgeçilmesi baharattan boya, Adana harcından baş eti çıktı. Yoğurt, sucuk ve köfteden çıkanlar 'yok artık' dedirtti. İşte o liste…
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2026 09:46Son Güncelleme: 01 Ekim 2026 09:48