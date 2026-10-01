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  • SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen 'baş eti' çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi

SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen 'baş eti' çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığı ile oynayarak ürünlere farklı maddeler karıştıran firmaları ifşa ettiği taklit-tağşiş listesini güncelledi. Mutfakların vazgeçilmesi baharattan boya, Adana harcından baş eti çıktı. Yoğurt, sucuk ve köfteden çıkanlar 'yok artık' dedirtti. İşte o liste…

01 SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen ’baş eti’ çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Tarım ve Orman Bakanlığı,guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden taklit ve tağşiş listesini yayımladı. Bakanlık listesinde ürünlerin içine karıştırılan farklı maddeler şaşırttı. İşte halk sağlığını hiçe sayan firmaların yer aldığı liste…

02 SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen ’baş eti’ çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi

Halk sağlığını ve mevzuatları hiçe sayanlar gıda ürünlerinde hile yaparak vatandaşın hem sağlığına hem cebine zarar veriyor.

03 SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen ’baş eti’ çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi

Bakanlık tarafından son yapılan denetimlerde bal ve yağ gibi ürünlerde sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Et ve et ürünlerinde ise genel olarak tek tırnaklı eti tespit edildi.

04 SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen ’baş eti’ çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi
05 SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen ’baş eti’ çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi
06 SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen ’baş eti’ çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi
07 SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen ’baş eti’ çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi
08 SON DAKİKA! Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharattan boya, bir üründen ’baş eti’ çıktı! İşte hileli ürünlerin listesi
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

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