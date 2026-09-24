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  • SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı

SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı

Tarım Orman Bakanlığı halk sağlığını hiçe sayan gıda ürünlerinde hileli yollara başvuran firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Özellikle halkın temel besin kaynaklarından olan et ürünlerinde yapılan hileler pes dedirtti. Kıymada sakatat çıkarken zeytinyağına farklı maddelerin karıştırıldığı anlaşıldı. İşte Bakanlığın ifşa listesine eklenen 53 ürün ve firmalar…

01 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
DHA DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 53 yeni ürün daha eklendi. Et ürünleri ve zeytinyağından çıkanlar şaşırttı. Bir et ürünün içinde kalp çıktı. İşte isim isim o firmalar…

02 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı

53 ÜRÜN DAHA EKLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

03 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı

Güncellenen listeye, 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

04 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markanın 'kıyma' ibaresiyle sattığı üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın 'süzme çiçek balı' ibaresiyle sattığı bir üründe taklit veya tağşiş tespit edildi.

05 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı

Ayrıca İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 'safran' ibaresiyle satılan bir üründe yabancı madde tespit edildi. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 'zayıflama çayı' ibaresiyle satılan bir üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi.

06 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı

İşte gıda ürünlerinde hile yapan o firmaların listesi ve ürünler…

07 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
08 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
09 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
10 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
11 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
12 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
13 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
14 SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#GIDA

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