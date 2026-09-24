SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 53 yeni ürün daha eklendi. Et ürünleri ve zeytinyağından çıkanlar şaşırttı. Bir et ürünün içinde kalp çıktı. İşte isim isim o firmalar…