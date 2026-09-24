SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
SON DAKİKA! Bakanlık yeni ifşa listesini yayımladı: O ürünün içinden kalp, çaydan gıda boyası çıktı
Tarım Orman Bakanlığı halk sağlığını hiçe sayan gıda ürünlerinde hileli yollara başvuran firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Özellikle halkın temel besin kaynaklarından olan et ürünlerinde yapılan hileler pes dedirtti. Kıymada sakatat çıkarken zeytinyağına farklı maddelerin karıştırıldığı anlaşıldı. İşte Bakanlığın ifşa listesine eklenen 53 ürün ve firmalar…
Giriş Tarihi: 24 Eylül 2026 12:27Son Güncelleme: 24 Eylül 2026 12:28