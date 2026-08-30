Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Birlik içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşaasına omuz veriyoruz

EMPERYALİST KUŞATMA KIRILDI: Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce, türlü imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır.

İLKELİ, DİRAYETLİ, İNSANİ GİRİŞİMCİ POLİTİKA: Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayiine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikâyeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye; ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır.

ZULÜM KİMDEN GELİRSE, MAZLUM KİM OLURSA OLSUN: Bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır.