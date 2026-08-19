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  • SON DAKİKA… Bir şehirde can kaybı 13’ü aştı! Kene kabusu büyüyor: 2 çocuk babası Aziz Kaya’dan acı haber…

SON DAKİKA… Bir şehirde can kaybı 13’ü aştı! Kene kabusu büyüyor: 2 çocuk babası Aziz Kaya’dan acı haber…

SON DAKİKA… Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki Aziz Kaya (32) hayatını kaybetti. Şehirde bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

01 SON DAKİKA… Bir şehirde can kaybı 13’ü aştı! Kene kabusu büyüyor: 2 çocuk babası Aziz Kaya’dan acı haber…
Uğur Yiğit Uğur Yiğit

Yıldızeli ilçesine bağlık Belcik köyünde çiftçilik uğraşan evli iki çocuk babası Aziz Kaya'nın vücuduna 20 gün önce kene tutundu.Kaya bir süre sonra rahatsızlandı.

02 SON DAKİKA… Bir şehirde can kaybı 13’ü aştı! Kene kabusu büyüyor: 2 çocuk babası Aziz Kaya’dan acı haber…

Yakınları tarafından yüksek ateş, kusma gibi şikayetlerle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Kaya, anestezi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

03 SON DAKİKA… Bir şehirde can kaybı 13’ü aştı! Kene kabusu büyüyor: 2 çocuk babası Aziz Kaya’dan acı haber…

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaya hayatını kaybetti.

04 SON DAKİKA… Bir şehirde can kaybı 13’ü aştı! Kene kabusu büyüyor: 2 çocuk babası Aziz Kaya’dan acı haber…

Kaya'nın cenazesi hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

05 SON DAKİKA… Bir şehirde can kaybı 13’ü aştı! Kene kabusu büyüyor: 2 çocuk babası Aziz Kaya’dan acı haber…

Sivas ve Tokat'tan gelen hastalarla birlikte kentte bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

#SİVAS

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