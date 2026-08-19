SON DAKİKA… Bir şehirde can kaybı 13’ü aştı! Kene kabusu büyüyor: 2 çocuk babası Aziz Kaya’dan acı haber…

Yıldızeli ilçesine bağlık Belcik köyünde çiftçilik uğraşan evli iki çocuk babası Aziz Kaya'nın vücuduna 20 gün önce kene tutundu.Kaya bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından yüksek ateş, kusma gibi şikayetlerle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Kaya, anestezi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaya hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü. Sivas ve Tokat'tan gelen hastalarla birlikte kentte bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.