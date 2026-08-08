SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!
SON DAKİKA… Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 70 yaşındaki Cemil Erbatur, birikmiş çay borçları nedeniyle kahveci tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaşlı adam; hastanede tedavi altına alınırken, alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğu ileri sürülen cani kahveci tutuklanarak cezaevine gönderildi.