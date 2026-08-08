  • Haberler
  • Galeri
  • SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!

SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!

SON DAKİKA… Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 70 yaşındaki Cemil Erbatur, birikmiş çay borçları nedeniyle kahveci tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaşlı adam; hastanede tedavi altına alınırken, alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğu ileri sürülen cani kahveci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01 SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!
Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL

Son dakika! Şehirde infial yaratan korkunç olay; Üvecik Köyü'nde dün meydana geldi. İddiaya göre işçi emeklisi Cemil Erbatur (70), köy kahvesinde içtiği çayların ödemelerini emeklilik maaşını aldığında düzenli olarak ödüyordu. Ancak önceki gün Erbatur, biriken 150 bardak çay borcu için kahve sahibinin oğlu Taha P. ile kahvede tartışmaya başladı.

02 SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!

Erbatur, 2.250 TL olan birikmiş borcunu ay sonunda ödeyeceğini söyleyerek gece geç saatlerde kahveden ayrıldı.

03 SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!

ARKASINDAN TAKİP ETTİ

Ancak, iddiaya göre alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğu ileri sürülen Taha P., sinirlerine hâkim olamayarak yaşlı adamı takip etmeye başladı.

04 SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!

Evine gireceği sırada Erbatur'a arkadan saldıran Taha P. yaşlı adamı dövmeye başladı. Kanlar içinde kalan yaşlı adam vücuduna ve kafasına aldığı yumruk darbeleriyle bayıldı. Talha P. İse olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

05 SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!

EŞİ BULDU

Gece geç saatlerde dışardan inleme sesleri geldiğini duyan Cemil Erbatur'un eşi Özcan Erbatur, kapıyı açtığında korkunç manzara ile karşılaştı.

06 SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!

Eşini kanlar içinde gören kadın hemen sağlık ekiplerinden ve Jandarma'dan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adamın kalçasında, bacağında ve sol kolunda kırık tespit edildi.


07 SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!

BİLEKLİĞİNDEN BULUNDU

Jandarma ekipleri Cemil Erbatur'u kimin dövdüğünü araştırırken olay yerinde bulunan bir bileklik ile tüm detaylar ortaya çıktı. Bilekliğin Taha P.'ye ait olduğunu tespit eden Jandarma, sabaha karşı saldırganı gözaltına aldı.

08 SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!

Suçunu itiraf eden Taha P. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ÇANAKKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!