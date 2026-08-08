SON DAKİKA… Çanakkale’de akılalmaz olay! 150 bardak çay için öldüresiye dövüldü: Şüpheliyi bilekliği ele verdi!

Son dakika! Şehirde infial yaratan korkunç olay; Üvecik Köyü'nde dün meydana geldi. İddiaya göre işçi emeklisi Cemil Erbatur (70), köy kahvesinde içtiği çayların ödemelerini emeklilik maaşını aldığında düzenli olarak ödüyordu. Ancak önceki gün Erbatur, biriken 150 bardak çay borcu için kahve sahibinin oğlu Taha P. ile kahvede tartışmaya başladı.