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  • SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı'na sunulacak

SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı'na sunulacak

SON DAKİKA… Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, artık son kritik aşamaya geçildi. AK Parti TBMM Grubu, yasa teklifini milletvekillerinin imzasına açarken, çerçeve yasanın isminin de 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması' olduğu belirtildi. Yasa, vekillerin imzasının ardından TBMM Başkanlığı'na sunulacak ve komisyona gönderilecek. Daha sonra da TBMM genel Kurulu'na gelecek. Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli Çevçeve Yasa'yı imzaladı...

01 SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı’na sunulacak
İHA İHA

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Süreç ivme kazanacak" dediği Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya gelindi. Hazırlanan çerçeve yasa, vekillerin imzasına sunulurken yasa teklifinin adının da 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması' olduğu belirtildi. Yasa, TBMM Başkanlığı'na sunulacak ve komisyona gönderilecek. Daha sonra da TBMM genel Kurulu'na gelecek.

02 SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı’na sunulacak

MHP LİDERİ BAHÇELİ İMZAYI ATTI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla 51 üye ile Komisyon kurulmuştu. Bu komisyon ortak bir rapor çıkarmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM'de grubu bulunan partilerle yasa teklifi çıkarılması için görüşmüştü. Çerçeve yasa dün itibariyle imzaya açıldı.

SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli 'çerçeve yasa' teklifine imza attı | Video


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı.

03 SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı’na sunulacak

İMZA SÜRECİNİN ARDINDAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK

AK Parti TBMM Grubu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlıkları sürdürülen çerçeve yasa teklifini milletvekillerinin imzasına açtı. Milletvekillerine gönderilen duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır. Grup Yönetim Kurulu salonumuzda imzaya açılan teklifi, 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 17.00'ye kadar imzalamanız gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin, TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

04 SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı’na sunulacak

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: GENEL AF YOK

Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çerçeve yasanın detayları hakkında önemli detaylar vermişti. Kurtulmuş açıklamasında genel af ya da kişiye özel affın olmadığını net bir şekilde dile getirmişti. Aynı şekilde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, çerçeve yasaya dair değerlendirmelerde bulunmuş, yasanın Meclis kapanmadan çıkarılacağını belirtmişti.

05 SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı’na sunulacak

"ŞAHSA ÖZEL AF YOK"

Numan Kurtulmuş açıklamasının devamında "Genel af, şahsa özel af yok. Süreç yasası geçici ve müstakil bir yasa olacak. Meclis tatile girmeden bu yasa, yasalaşmış olur. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa kritik bir eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır" demişti.

06 SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı’na sunulacak

BAŞKAN ERDOĞAN: SÜREÇ İVME KAZANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi'ndeki konuşmasında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunmuştu. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyoruz. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyorum. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını asla ve asla istemiyoruz.

07 SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı’na sunulacak

Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk. Çözümsüzlükten yana değil, çözümden yana olduğumuzu, bunun için son derece hasbi bir mücadele verdiğimizi her kritik kavşakta aziz milletimize çok net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız.

08 SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı’na sunulacak

Ümitvar tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira ile karalama ile çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklıselimle sağduyuyla sabırla hareket edecek, tahriklere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde, güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.

#TBMM GENEL KURULU #TBMM #MECLİS

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