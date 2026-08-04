SON DAKİKA… Çerçeve Yasa’nın adı belli oldu! Dikkat çeken ‘milli dayanışma’ vurgusu: Meclis Başkanlığı'na sunulacak

MHP LİDERİ BAHÇELİ İMZAYI ATTI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla 51 üye ile Komisyon kurulmuştu. Bu komisyon ortak bir rapor çıkarmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM'de grubu bulunan partilerle yasa teklifi çıkarılması için görüşmüştü. Çerçeve yasa dün itibariyle imzaya açıldı.



SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli 'çerçeve yasa' teklifine imza attı | Video





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı.