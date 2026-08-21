SON DAKİKA… Fenomen Ceyda Yakova neden öldü? Acılı ailesi motosiklet kazasıyla ilgili konuştu: İç kanama geçirmiş…

'KENDİ PARASINI KAZANARAK MOTORU ALDI'
Baba Cem Yakova, "Ceyda, Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdi, daha geçen ay mezuniyeti vardı. Daha öncesinden bir voleybol sporculuğu vardı, üniversitede daha çok derslerine yoğunlaştı. Üniversitenin son iki senesinde de motosiklet merakı ve sevdası başladı. Bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı, sınırlı çerçeveler içinde. Kendi çalışarak, parasını kazanarak motosikleti aldı. Okula gidiyor geliyor, işe gidiyor geliyor, ajansta da çalışıyordu aynı zamanda, aktifti. Biz de onun mutlu olmasından mutluyduk. Hobisi motosikletti" diye konuştu.