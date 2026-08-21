SON DAKİKA… Fenomen Ceyda Yakova neden öldü? Acılı ailesi motosiklet kazasıyla ilgili konuştu: İç kanama geçirmiş…

'VOLEYBOLCUYDU, SPORCUYDU, EĞİTMENDİ'

Melek Yakova, "Her zaman da onunla gurur duydum. Her şeyi dört dörtlük yapan bir çocuk olabilir mi ? Her şeyi dört dörtlük yapmış. Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi. Psikolog olmuştu benim kızım, psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı. Şimdi de cennet bahçesinde komşularıyla güzel güzel sohbet edecek. Zaten dün yanına bir tane anneanne geldi, 80 yaşında. Çok severdi yaşlı anneannelerle konuşmayı, babaannelerle. O kadar çok severdi ki. Ben sadece bunları konuşmak istiyorum artık kızım hakkında" diye konuştu.