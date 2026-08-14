SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

CAM BARDAĞI KIRIP NUH'A DOĞRU FIRLATTI
Ahmet Baran Yazgan'ın cinsel ilişki teklifi içeren sözlerini duyduktan sonra Nuh Deligöz'ün sinirlenerek, 'düzgün konuş o benim kardeşim, diğer kadın da eşim olacak. Sen ne biçim konuşuyorsun' dedi" şeklinde cevap verdiğini anlatan Aka, "Ahmet Baran Nuh'a 'Sus lan yav…' dedi. Ahmet Baran elindeki cam bardağı masaya vurdu, kırdı ve Nuh'a doğru fırlattı. Birkaç bardağı bu şekilde kırdı. Ben bu sırada çocuğumu kontrol etmek için gidip geldim. Ahmet Baran'a evi terk etmesini söyledim. Küfür ederek gitmeyeceğini söyledi. Çok alkollü olduğu için zor konuşuyordu" dedi.