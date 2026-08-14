SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

"EVİ TERK ET YOKSA VİDEOYU SOSYAL MEDYAYA ATARIM" TEHDİDİ

Ahmet Baran Yazgan'ın evi küfür ederek evi terk etmemesinden dolayı yaşananları videoya çeken Aka, "Gitmediği ve bağırdığı için çocuğumun uyanıp korkmasından endişe ettim. Israrla gitmeyeceğini söylediği için video çekmeye başladım. Kendisine de 'burayı terk et yoksa videoyu sosyal medyaya veririm' dedim. Amacım onun evi terk etmesini sağlamak ve milletvekili olduğu için elimde delil olsun istiyordum. Sürekli kötü kelimeler kullandığı ve evi terk etmediği için Nuh ve Begüm sinirlenerek Ahmet Baran'a vurdu. Benim bu anları kayda aldığımı görünce Ahmet Baran küfür etmeyi bıraktı. Tepkisiz kaldı. Ben de sinirlendiğim için sırtına birkaç tekme attım" dedi.