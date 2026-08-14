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  • SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Ahmet Baran Yazgan Edirne'de doğum günü için gittiği evde cinsel tacizde bulunduğu genç kadın ve 2 arkadaşı tarafından tekme tokat darp edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyaya yansıyan dayak görüntüleri ve ağır iddiaların ardından Yazgan hakkında re'sen soruşturma başlatılırken cinsel tacize uğrayan 1 çocuk annesi bekar Tuğba Aka'nın ifadesi dikkat çekti. SABAH'ın ulaştığı ifadeye göre Aka, şunları söyledi: Ahmet Baran doğum günü kutlaması sonrası evime geldi. Banyoya gittiğinde benden havlu istedi. Havlulardan verirken belime sarılıp kendisine doğru çekti. Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Bize "Benim nüfusum geniş, siz kimsiniz! Sizinle oynarım" diyerek tehditler yağdırdı!

01 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK

SON DAKİKA… Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz olayı, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne'de meydana geldi. Apartman sakinlerinin kavga ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de doğum günü için gittiği evde genç kadına cinsel tacizde bulununca kadın ve 2 arkadaşı tarafından tekme tokat dövüldü. Evde bulunanlar o anları kameraya alırken, taraflar karşılıklı şikayetçi oldu.

02 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

3 kişi gözaltına alınırken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen CHP'li vekil hakkında cinsel taciz iddiasıyla ilgili ayrıca fezleke hazırlayacak. 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyaya yansıyan dayak görüntüleri ve ağır iddiaların ardından Yazgan hakkında re'sen soruşturma başlattı.

03 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

SABAH İFADEYE ULAŞTI

Öte yandan Ahmet Baran Yazgan'ın tacizine uğradığı iddia edilen Tuğba Aka'nın ifadesine SABAH ulaştı. 32 yaşındaki emlakçı Tuğba Aka ifadesinde, "Ahmet Baran Yazgan ile 3-4 sene önce tanıştım. O dönemde 6 ay kadar sevgili olmuştuk. Normal bir şekilde ayrıldık. Aramızda herhangi bir husumet yoktu. Ben kendisini tanıdığımda milletvekili değildi. Biz kendisi ile beraberken yeni milletvekili olmuştu" dedi.

04 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

ARKADAŞLARIMLA DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLADIK

12 Ağustos akşamı saat 21.00 sıralarında kızı Duru Lina ile birlikte Değirmen isimli restorana gittiğini anlatan Aka, "Daha sonra restorana Begüm ve Nazlı isimli arkadaşlarım da geldi. Doğum günümü kutladık. Saat 23.00 sıralarında Begüm'ün erkek arkadaşı Nuh Deligöz de bize katıldı. Gece 00.00 'da restorandan ayrıldık" dedi.

05 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

AHMET BARAN İLE ÇIKARKEN KARŞILAŞTIK

CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile restorandan çıkarken karşılaştıklarını söyleyen Aka, "Milletvekili olduğu için herkesle selamlaştı. Arkadaşlarımla tanıştırdım. Kızımı sevdi. Doğum günümü kutladı. Devamında 'ne yapacaksınız?' dedi. Ben de eve gideceğimizi söyledim. Bana 'ben de 10 dakika sonra kalkacağım. Yanınıza uğrarım' dedi. Eve gidince konum atmamı istedi. Ben, kızım Begüm ve Nuh evime geçtik. Eve geçtikten sonra Ahmet Baran'a evimin konumunu attım. Gelip gelmeyeceğini sorduğumda geleceğini söyledi. Geldikten sonra hep beraber balkonda oturduk. Herhangi bir problem yaşamadık" dedi.

06 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

BELİME SARILIP ÇEKTİ, DUDAĞIMDAN ÖPMEYE ÇALIŞTI

Ahmet Baran Yazgan'ın dış görüntüsünden alkollü olduğunun anlaşıldığını anlatan Tuğba Aka, "Eve geldikten sonra da alkol kullandı. Benden lavaboyu göstermemi istedi. Birlikte lavaboya gittik. Benden havlu istedi. Kapının arkasındaki havlulardan verirken belime sarılıp kendisine doğru çekti. Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Ben engel olma isterken kısa süreli dudağımdan öptü. Ben hemen banyodan çıktım" dedi.

07 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

ELİME VE BACAKLARIMA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORDU

Arkadaşlarına Ahmet Baran'ın hareketlerinden rahatsız olduğunu söylediğini ifade eden Aka, "Hadi siz onu alıp kalkın dedim. Zaten lavaboya gitmeden önce de arkadaşlarımın ve kızımın yanında el hareketleriyle bana temas etmeye çalışıyordu. Elime ve bacaklarıma dokunmaya çalışıyordu. Kızım Duru'yu uyutmak için yatak odasına geçtim. Kızımı uyuttum. Yatağa bıraktım. Mutfağa geri döndüğümde Ahmet Baran Yazgan alkol almaya devam ediyordu" dedi.

08 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

CAM BARDAĞI KIRIP NUH'A DOĞRU FIRLATTI

Ahmet Baran Yazgan'ın cinsel ilişki teklifi içeren sözlerini duyduktan sonra Nuh Deligöz'ün sinirlenerek, 'düzgün konuş o benim kardeşim, diğer kadın da eşim olacak. Sen ne biçim konuşuyorsun' dedi" şeklinde cevap verdiğini anlatan Aka, "Ahmet Baran Nuh'a 'Sus lan yav…' dedi. Ahmet Baran elindeki cam bardağı masaya vurdu, kırdı ve Nuh'a doğru fırlattı. Birkaç bardağı bu şekilde kırdı. Ben bu sırada çocuğumu kontrol etmek için gidip geldim. Ahmet Baran'a evi terk etmesini söyledim. Küfür ederek gitmeyeceğini söyledi. Çok alkollü olduğu için zor konuşuyordu" dedi.

09 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

"EVİ TERK ET YOKSA VİDEOYU SOSYAL MEDYAYA ATARIM" TEHDİDİ

Ahmet Baran Yazgan'ın evi küfür ederek evi terk etmemesinden dolayı yaşananları videoya çeken Aka, "Gitmediği ve bağırdığı için çocuğumun uyanıp korkmasından endişe ettim. Israrla gitmeyeceğini söylediği için video çekmeye başladım. Kendisine de 'burayı terk et yoksa videoyu sosyal medyaya veririm' dedim. Amacım onun evi terk etmesini sağlamak ve milletvekili olduğu için elimde delil olsun istiyordum. Sürekli kötü kelimeler kullandığı ve evi terk etmediği için Nuh ve Begüm sinirlenerek Ahmet Baran'a vurdu. Benim bu anları kayda aldığımı görünce Ahmet Baran küfür etmeyi bıraktı. Tepkisiz kaldı. Ben de sinirlendiğim için sırtına birkaç tekme attım" dedi.

10 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

"GEL AL BU SAPIĞI"

Ahmet Baran Yazgan'ın evine şoförü Yağız ile geldiğini bildiği için 'Yağız'ı ara gelsin' dediğini anlatan Aka, "Telefondan şoförü Yağız'ı aradı. Ancak konuşacak durumda değildi. Nuh, telefonu alarak 'Gel al bu sapığı' dedi. Nuh, Ahmet Baran'a 'Yağız gelene kadar köşede oturacaksın. Kimseye dokunmayacaksın' dedi. Bir süre sonra şoförü Yağız ile Emre isimli şahıslar evime geldi. Ahmet Baran'ın koluna girip dışarı çıkarmaya çalıştılar. Ahmet Baran gitmek istemiyordu" dedi.

11 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

"BENİM NÜFUSUM GENİŞ, SİZİNLE OYNARIM"

Ahmet Baran'ın şoförü ile Emre eve gelince cesaret alarak küfür ve hakaretlerine yeniden başladığını anlatan Aka, "Bize 'Siz kimsiniz. Sizinle oynarım. Benim nüfusum geniş' gibi tehditlerde bulundu. Bu sesler üzerine kızım uyandı. Kızımı kucağıma alıp sakinleştirdim. Tekrar yatağına yatırdım. Tekrar içeri gelip Ahmet Baran'ı susturmaya çalıştım. Bu sırada polisler geldi. Ahmet Baran polislere milletvekili kimliğini gösterdi. Asansöre doğru yöneldi. Ben artık gideceğini düşündüm.

12 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

Dönüp üzerime doğru koşup bana yumruk attım. Yere düştüm. Kafamı yere vurdum. Polisler araya girip Ahmet Baran'ı asansörle aşağı indirdiler. Ahmet Baran 'telefonumu gasp ettiniz' dedi. Emre ve Yağız içeri girip telefona baktılar. Telefonu buldular. Telefonu aldıktan sonra Ahmet Baran koridorda tekrar üzerime koşup bana tokat attım. Tokat atınca burnum kanadı. Polisler tekrar asansöre bindirip aşağı indirdiler. Sonra polislerle birlikte hastaneye gittik" dedi.

13 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

"VİDEONUN SOSYAL MEDYAYA ÇIKMASI İLE İLGİM YOK"

Polisleri görür görmez cep telefonunu teslim ettiğini ifade eden Tuğba Aka, "Kimse ile bir şey paylaşmadım. Videonun sosyal medyaya çıkması ile benim hiçbir ilgim yok. Ben videoları kendim bile izlemedim. Videoyu çekmenin tek sebebi kendimi karşıdaki milletvekili şahsa karşı korumaktı.

14 SON DAKİKA… CHP’li Ahmet Baran Yazgan cinsel tacizde bulunmuştu! SABAH Tuğba Aka’nın ifadesine ulaştı: Belime sarılıp kendisine doğru çekti!

Ben kendimin ve kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum. Bana hakaretlerde bulunan, istemediğim halde bana dokunup cinsel saldırıda bulunan, beni darp eden, tehdit eden, 'evimden çık' dediğim halde çıkmayan Ahmet Baran Yazgan'dan şikayetçiyim" dedi.

#EDİRNE #CUMHURİYET HALK PARTİLİ

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