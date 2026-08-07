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SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Çiçek, sevgilisi ile arasında geçen WhatsApp yazışmaları için 'yapay zeka ile yapıldı' demişti! 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise aynı yazışmalar için "Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür" ifadelerine yer vermişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çiçek'in yazışmalarında gönderdiği otelden oda içi görüntüsü ile belirtilen odanın görüntüsü ve mesaj tarihine ilişkin konaklama bilgileri eşleşti. Bu yeni adli delil de dosyaya girdi. İşte detaylar…