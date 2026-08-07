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  • SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Çiçek, sevgilisi ile arasında geçen WhatsApp yazışmaları için 'yapay zeka ile yapıldı' demişti! 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise aynı yazışmalar için "Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür" ifadelerine yer vermişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çiçek'in yazışmalarında gönderdiği otelden oda içi görüntüsü ile belirtilen odanın görüntüsü ve mesaj tarihine ilişkin konaklama bilgileri eşleşti. Bu yeni adli delil de dosyaya girdi. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmaları, Mayıs 2026'da kamuoyuna ve internete yansımıştı.

02 SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

O dönemde Başkan Çiçek, yaptığı açıklamada söz konusu içeriklerin kendisine ait olduğunu kabul etmiş ve bunların uzun zaman önce, özel ve duygusal bir anda gerçekleştirilen kişisel bir sohbet kapsamında paylaşıldığını ifade etmişti.

03 SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

"İNSANİ PAYLAŞIMLAR OLABİLİR"

7 Mayıs 2026 tarihli açıklamasında Çiçek, şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür.

04 SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

Kişisel mahremiyet alanıma ait bu içeriklerin bilgim ve rızam dışında servis edilmesi açık bir mağduriyet yaratmıştır. Herkesin hayatında zor anlar, duygusal kırılmalar ve insani paylaşımlar olabilir. Bunları farklı anlamlara çekerek kamuoyu önüne taşımak ne etikle ne de vicdanla bağdaşır."

05 SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Ancak Başkan Çiçek adına bugünlerde yapılan açıklamalarda, söz konusu yazışmaların kendisine ait olmadığını, yapay zekâ tarafından üretildiğini öne sürdüğü görüldü.

06 SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

Bu durum, Mayıs 2026'da yaptığı ve içeriklerin gerçek olduğunu, yalnızca özel hayatına ait olduğunu belirten açıklaması ile bugünkü "yapay zekâ tarafından üretilmiş" savunması arasında çelişki bulunduğu yönünde değerlendirmelere neden oldu.

07 SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

OTEL İÇİ GÖRÜNTÜLERİ EŞLEŞTİ

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

08 SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in WhatsApp yazışmalarının yapay zeka ürünü olmadığını gösteren bir başka tespit daha adli soruşturma evrakına girdi. Çiçek'in yazışmalarında gönderdiği otelden oda içi görüntüsü ile belirtilen odanın görüntüsü ve mesaj tarihine ilişkin konaklama bilgileri eşleşti.

09 SON DAKİKA… CHP’li İlkay Çiçek aşk mesajlarına ‘yapay zeka’ demişti! Skandal savunma böyle çürütüldü: Otel oda içi görüntüleri eşleşti!
#MENDERES #İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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