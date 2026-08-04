SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesajına ise, 'Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım"