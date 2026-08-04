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  • SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li Menderes Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. Operasyonda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Başkan Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı WhatsApp konuşmaları, kirli rüşvet ağının en net kanıtıydı! Çiçek'in bir mesajında sevgilisine, "Ben yürüyen parayım bebeğim" dediği ortaya çıktı.

01 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'nin yapmış olduğu usulsüzlükler ile ilgili M.Y. isimli verdiği ihbar dilekçesi dikkate alındı.

02 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

Menderes Belediyesi'nin yapı kullanım izni, inşaat ruhsatı, imar durumu değişikliği vb. ile ilgili ihbar dilekçesinde sosyal medyaya da yansıyan yazışmaların, görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda usulsüzlükler ile örtüştüğü tespit edildi.

03 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

"PARAYI ŞOFÖRÜM ÜZERİNDEN ALIYORUM"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sosyal medyaya yansıyan yazışmalarında, "Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben …Geçenlerde Rüzgar (Belediye Başkan Yardımcısı) birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım.

04 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum Tolga'nın üstünden alıyorum" cümleleri ile örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüpheliler ile birlikte işledikleri belirlendi. Dosya kapsamında bulunan tüm şüphelilerin menfaat ve çıkarlar doğrultusunda Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kirliliğine Neden Olma suçlarını hiyerarşik bir yapı çerçevesinde işledikleri ve İmar Müdürü İbrahim Yalça'nın çözümlenmiş ses kayıtları ile de doğrulandı.

05 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

Dosya kapsamında Menderes Özdere mahallesinde 21 ada 10 parselde bulunan yapının proje evrakının da sahte olarak düzenlendiği bilirkişi heyeti tarafından raporlandı.

06 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

WHATSAPP KONUŞMALARI KİRLİ ÇARKI ORTAYA KOYDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı whatsapp konuşmaları da kirli rüşvet çarkını ortaya koydu.

07 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

O konuşmalardan birinde Çiçek, sevgilisine para fotoğrafı göndermesi üzerine, 'Aşkım bana neden para gönderiyorsun' sorusuna, 'Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım' yanıtını verdi.

08 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesajına ise, 'Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım"

09 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

BAŞKAN DAHİL 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dosya kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için bu sabah düğmeye basıldı.

10 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', Resmi belgede sahtecilik, 'Görevi kötüye kullanma', 'İmar kirliliğine neden olma suçları kapsamında 16 şüpheliye yönelik olarak yapılan operasyonda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

11 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!

3 firari şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

12 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!
13 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!
14 SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!
#MENDERES #İZMİR #CHP

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