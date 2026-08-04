SON DAKİKA… CHP’li Menderes Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim!
SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li Menderes Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. Operasyonda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Başkan Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı WhatsApp konuşmaları, kirli rüşvet ağının en net kanıtıydı! Çiçek'in bir mesajında sevgilisine, "Ben yürüyen parayım bebeğim" dediği ortaya çıktı.