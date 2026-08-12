SON DAKİKA | Çocuğunuz çetelerin radarında mı? Dijital dünyasını iyi tanıyın: Bu 10 işareti gözden kaçırmayın

Tehlikeyi daha da büyüten ise çocukların sosyal medyada kimlerle temas kurduğunun aile tarafından her zaman bilinmemesi. Çocuk, evinde ve hatta anne babasının hemen yanında otururken bile tanımadığı kişilerle iletişim kurabiliyor. Bu nedenle aileler açısından artık yalnızca "Çocuğum internette kaç saat geçiriyor?" sorusu yeterli değil. "Neleri izliyor, kimleri takip ediyor ve kimlerle iletişim kuruyor?" soruları da önem taşıyor. Peki anne babalar tehlikeyi nasıl fark edecek? Çocuğun dijital dünyasında ve günlük yaşamında ortaya çıkan bazı değişiklikler önemli ipuçları verebilir.