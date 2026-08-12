SON DAKİKA | Çocuğunuz çetelerin radarında mı? Dijital dünyasını iyi tanıyın: Bu 10 işareti gözden kaçırmayın

Son dakika haberi: SABAH'ın gündeme getirdiği piyon çocuklar dosyası, yeni nesil suç örgütlerinin çocuklara sosyal medya üzerinden nasıl ulaştığını gözler önüne serdi. Suç örgütlerine yönelik soruşturmalara yansıyan bulgular, çetelerin artık çocukların karşısına yalnızca sokakta değil, ellerindeki cep telefonunun ekranında da çıkabildiğini gösteriyor. Sosyal medyada sergilenen lüks otomobiller, motosikletler, para ve silahlar, kolay para, güç ve statü vaadinin bir parçası haline geliyor. Çocukla kurulan iletişimde kullanılan "kardeşim" söylemi ise ona bir gruba ait olduğu hissini verebiliyor.