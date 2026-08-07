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  • SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

SON DAKİKA… 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe tutuklandı. SABAH, itirafçı olan Karatepe'nin ifadesine ulaştı. 69 sayfalık ifadesinde 15 Temmuz gecesiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaşan Darbeci hainin 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde konakladığı ve bölgede keşif yaptığı anlaşıldı. Bugün ise Marmaris'te hareketli dakikalar yaşandı. Olay yerine getirilen terörist Burkay Karatepe'ye bugün 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın kaldığı villada yer gösterme ve keşif faaliyeti yaptırılıyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nün talimatıyla 155 personel, 23 dedektör ve 3 iz takip köpeğiyle Marmaris'te gömülü olduğu öne sürülen silah ve mühimmatın bulunması için geniş çaplı arama yapılıyor. Şüpheliden alınan DNA örnekleri de daha önce ele geçirilen silahlarla karşılaştırılıyor.

01 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!
İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL Semih KARA Semih KARA

SON DAKİKA… 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timdeki eski Özel Kuvvetler mensubu Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalanmıştı. Darbeci eski yüzbaşı Burkay Karatepe, soruşturma kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

02 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü koordinesinde Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz'in yönettiği sorguda ifadesi alındı. Karatepe 4 gün süren sorgusunda etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek tam 69 sayfa ifade verdi. Karatepe, örgüte katıldığı dönemden başlayarak kendisiyle ilgilenen mahrem imamlar ve eylemlere kadar 28 yıllık ihanetin tüm detaylarını anlattı.

03 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

PENSİLVANYA'DAN 'SALİH USTA'YA 28 YILLIK İHANET

Karatepe'nin FETÖ ile irtibatı 1998 yılında, Eskişehir'de ortaokul son sınıfta okurken sınıf arkadaşları Emre Eyiol ve soyadını hatırlamadığı bir diğer Emre vasıtasıyla başladı. Arkadaşlarının "derslerinize yardımcı olurlar" diyerek götürdüğü Odunpazarı'ndaki örgüt evinde kendisiyle "Ahmet" kod isimli bir tıp fakültesi öğrencisi ilgilendi. Bu temas askeri lise yıllarında da devam etti; Karatepe, İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde okurken hafta sonları sivil kıyafetler giyerek örgüt evlerine gittiğini, burada Fetullah Gülen videoları izletildiğini ve deşifre olmamak için "ima yoluyla namaz kılmayı" öğrendiğini itiraf etti.

Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde! | Video

04 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

KOD ADI 'SELİM'

Harp Okulu döneminde Ankara'da "Muhammet Baran" isimli mahrem sorumluya teslim edilen Karatepe'ye, örgüt içerisinde bir kod isim belirlemesi söylendi. Karatepe, "SELİM" kod ismini seçtiğini ve örgüt içerisinde bu ismi kullandığını belirtti. Tuzla Piyade Okulu'ndayken Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitmek istemesi üzerine, örgütün "Molla" dediği Nadir isimli şahsın kendisini kurmay yapmak istedikleri için vazgeçirmeye çalıştığını, aksi halde "şefkat tokadı" yiyeceğiyle tehdit edildiğini anlattı.

05 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

FLASH BELLEKTE GELEN ÇALINTI SORULAR

Karatepe'nin en çarpıcı itiraflarından biri de 2015 yılındaki kurmaylık sınavı süreci oldu. Sınavdan bir ay önce Mamak'ta örgüt tarafından tutulan bir kampa alınan Karatepe, Hasan Hüseyin Altınsoy ve Ümit Burtaçoğlu'na, mahrem sorumlu Muhammet Baran tarafından şifreli bir flash bellek içerisinde soruların verildiğini söyledi. Baran'ın "hepsini doğru yapmayın" talimatı verdiğini belirten Karatepe, sınavda çıkan soruların kendilerine verilenlerle birebir aynı olduğunu ve bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.

06 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

KATALOG EVLİLİK: İKİNCİ ADAYLA İMAM NİKAHI

Örgüt hiyerarşisine sadık kalan Karatepe, 2013 yılında "İzdivaç abisi" Hami aracılığıyla katalog evliliği yaptı. İlk adayı beğenmeyen Karatepe, Erzurumlu bir "öğrenci ablası" olan ikinci adayı kabul etti. Görüşmeler örgüt tarafından sağlanan "açık hatlar" üzerinden gizlilikle yürütüldü ve 2013 yılında eşinin ailesinin evinde örgüt sorumlularının huzurunda imam nikahı kıyıldı.

07 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

GÜLEN'E HEDİYE BIÇAK

2012 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından ABD'ye paraşüt kursuna gönderilen Karatepe, Muhammet Baran'ın talimatıyla Pensilvanya'ya giderek elebaşı Fetullah Gülen ile görüştü. Malikaneye girmeden önce "uydu ile takibi engellemek" amacıyla kılık değiştirmesi istenen Karatepe'ye şapka ve gözlük taktırıldı. Gülen'e hediye olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan aldığı bir bıçağı götürdüğünü anlattı. Görüşme sonunda kendisine Gülen'in kullandığı iddia edilen ancak oldukça yeni duran takke ve tespihler verildi.

08 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

SUİKAST ÖNCESİ GİZLİ TOPLANTILARI ANLATTI

Eski Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin itirafları, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutuna düzenlenen saldırının hazırlık sürecini, operasyonun detaylarını ve sonrasındaki kaçış güzergahını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 9 veya 10 Temmuz 2016'da başlayan süreçte Karatepe, alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla İstanbul'daki "sorumlu abi"nin selamıyla Bahçelievler'deki bir eve çağrıldığını belirterek burada yapılan toplantıda Özel Kuvvetler'de görevli birçok ismin FETÖ üyesi olduğunu ilk kez orada öğrendiğini iddia etti.

FETÖ'cü hain Burkay Karatepe Marmaris'e götürüldü: Keşif yaptırılıyor... | Video

09 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

"BİR ŞEYLER OLACAK EMİRLERE UYUN"

Şükrü Seymen'in komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceğinin söylendiğini telefonların alınmaması ve eşleri dahil kimseye bilgi verilmemesi talimatı aldıklarını anlatan Karatepe, 15 Temmuz günü rutin eğitimlerin ardından öğleden sonra darbeci Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan tüm öğrencileri toplayarak "bir şeyler olacağını, emirlere uyulmasını" söylediğini, Karatepe ve ekibi, sivil kıyafetlerle ve telefonlarını bırakarak askeri havaalanına gittiklerini, burada Binbaşı Şükrü Seymen ile buluştuklarını anlattı. Couger tipi helikopterle Çiğli Askeri Hava Üssü'ne gittiklerini belirten Karatepe, orada MAK ve SAT timleriyle birleştiklerini söyledi.

10 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

"CUMHURBAŞKANINI ALIP GÖTÜRECEĞİZ"

Çiğli'de darbeci General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen ekibe dahil olduğunu anlatan Karatepe, Seymen'in personeline hitaben "Aramızda Hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?" sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmediğini, burada ordunun yönetime el koyduğu ve görevlerinin "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götürmek" olduğu açıkça tebliğ edildiğini söyledi.

11 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

MARMARİS BASKINI VE ÇATIŞMA ANI

16 Temmuz saat 03:00 sularında helikopterle Marmaris'e ulaştıklarını sahil şeridine iniş yaptıklarını belirten Karatepe, konutun yerini tam bilmediklerini, yolda rastladıkları bir taksiciye ve çevredeki insanlara Grand Yazıcı Otel'in yerini sorduklarını belirterek, konuta 50 metre kala üzerlerine ateş açılmasıyla çatışmanı başladığını, Karatepe de hedef gözetmeksizin ateş açtığını söyledi. Koruma polisleri derdest edilip ters kelepçelenirken, konutun içerisine bir el bombası atıldığını duyduğunu belirten Karatepe, Zekeriya Kuzu, Şükrü Seymen ve İsmail Yiğit'in içeri girdiğini, ancak Cumhurbaşkanı'nın orada olmadığını anlayınca sinirlenerek koruma polislerini darp ettiklerini anlattı.

12 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

SİVİL KIYAFETLERLE KAMUFLE OLDU

Helikopterlerin güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle iniş yapamaması üzerine tim, Şükrü Seymen'in emriyle araziye kaçtıklarını, bir süre arazide tırmandıktan sonra darbenin başarısız olduğunu anladığını belirten Karatepe, Ali Sarıbey ile birlikte gruptan ayrıldığını söyledi. Üzerindeki kamuflajları çıkarıp esnaftan aldığı sivil kıyafetlerle kamufle olduğunu anlatan Karatepe, bankamatikten tüm parasını çekip sarp arazileri kullanarak Muğla yoluna çıktığını, önce bir dolmuşla Muğla merkeze gittiğini, ardından otogara girmeden yol üzerinden otostop çekerek bindiği bir kamyonetle İzmir Bornova'ya kadar kaçmayı başardığını söyledi.

13 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

10 YILLIK FİRAR: ÇÖPTEN HURDA TOPLAYAN SALİH USTA

Darbe girişimi başarısız olunca arazide Ali Sarıbey ile yollarını ayıran Karatepe, ailesinin yardımıyla Afyonkarahisar'a kaçtı. Tam 10 yıl boyunca kendisini çevreye "Salih Usta" olarak tanıtan firari, geceleri çöp konteynerlerinden hurda toplayarak ve inşaatlarda amelelik yaparak gizlendiğini anlattı. Afyon'da Pakistanlı Agha Waqar vasıtasıyla 3 boyutlu tablolar satarak geçimini sağladığını anlatan Karatepe, yakalanmamak için internetini bile komşularından kaçak kullandığını söyledi.

14 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

"MİT'E GEÇ" TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan personel talebi doğrultusunda kendisi önerildiğinde ise MİT'e geçmek istemedi. İfadesine göre o dönemki mahrem imamları tarafından kendisinin MİT'e geçmesinin daha iyi olacağı söylendi ancak Karatepe bu teklifi kabul etmedi. FETÖ'ün özel yetiştirdiği isimlerden bir tanesi olan Karatepe, 2015'teki kurmaylık sınav sorularını alarak örgütte yükselmesini önü açıldı.

15 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

2.5 SENELİK ASKERİ EĞİTİM SÜRECİ

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kariyerine devam etmek isteyen Karatepe zorlu eğitimlerden geçti. Aynı anda beş farklı spor dalından oluşan (eskrim, yüzme ve atıcılık ile koşu) en disiplinli spor aktivitesi olan pentatlon sporcusuydu. Askeri pentatlon olan Karatepe, Isparta'da 6 ay Temel Komando Kursu aldı.

İzmir Narlıdere'de ise 4 haftalık patlayıcı imha eğitimi, 12 haftalık İstanbul'da SAT Balıkadam kursu, Kayseri'de haftalarca süren paraşüt eğitimi ve Ankara'da bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın 8 aylık kursu da dahil olmak üzere 2.5 yıllık ağır bir eğitim sürecinden geçti.

16 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

DALIŞ KILIFIYLA ARAZİ KEŞFİ

Güvenlik birimlerinin elde ettiği verilere göre Karatepe'nin, 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde kaydına rastlandı. Soruşturma birimleri bu tespitler ışığında sorguda Karatepe'ye "Marmaris ilçesine 15 Temmuz 2016 tarihi öncesinde görev veya gezmek amacı geldiniz mi?" sorusunu yöneltti. Karatepe bu soruya karşı hatırladığı kadarıyla eşi ile bir dalış yapmayı planladıklarını bu amaçla araştırma yaptığını ve Marmaris'e gelmeyi düşündüklerini ileri sürdü.

17 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

"EŞİMLE DALIŞ YAPTIK"

Eşinin babasının Didim'de yazlığı olduğunu söyleyen Karatape, "Marmaris'e veya Didim'e gitmeyi planladık. Eşim ile birlikte 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te ismini hatırlamadığım bir otelde bir gece konakladık. Burada dalış yaptık. Daha sonra buradan Didim'e eşimin ailesinin yanına geçtik" diyerek cevapladı. Soruşturma birimleri Karatepe'nin bu ziyaretinin araziyi keşif faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini mercek altına aldı.

18 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

SIR MAHREMİ SÖYLEMEDİ

Karatepe ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmişti. Bu kapsamda 1998 yılında girdiği FETÖ içerisindeki kendisinden sorumlu ilk örgüt abisinin ismini verdi ancak darbe girişimiyle ilgili harekete geçileceğini anladığı ilk mahrem toplantıyla ilgili karartma yaptı. İfadesine göre ilk aşama Bahçelievler'deki örgüte ait 9-10 Temmuz 2016'daki hücre evindeki toplantıydı.

Karatepe, suikast sürecinin darbe girişiminden yaklaşık bir hafta önce başladığını söyledi. Alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla İstanbul Bahçelievler'deki bir örgüt evine çağrıldığını belirten Karatepe, bu toplantıya katılan Özel Kuvvetler personelinin birbirlerinin FETÖ mensubu olduğunu ilk kez orada öğrendiklerini beyan etti.

19 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

"ÖNEMLİ BİR FAALİYET"

Binbaşı Şükrü Seymen komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceği belirtilerek, telefonların bırakılması, eşler dahi kimseye bilgi verilmemesi talimatı verildiğini aktardı. Soruşturma birimleriyle tüm bu ayrıntıları aktaran 30 yıl önceki mahrem imamının bile ismini veren Karatepe, "Suçum sabittir. Sorumlu imamın verdiği talimatlara uyduk. Hata yaptım. Pişmanım ancak iş işten geçmiş oldu" dedi ancak buradaki mahrem imamının ismini yetkililerle paylaşmadı.

20 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

FETÖ İLE İLGİLİ NE ÇIKSA "ÇÖPTEN BULDUM" DEDİ

Evinden çıkan eşyalar arasında bulunan ajandalar ve notlarda FETÖ ile iltisaklı ne varsa, "çöpten buldum" veya "bana ait değil" söylemlerine sarıldı. Bu söylemleri kullandığı yerlerden bir tanesi evden çıkan bir ajandadaki "Cem Kızıltuğ/ Zaman Gazetesi İllüstratörü/Ödüllü" şeklindeki yazıydı. Bunun eşyalar arasında ne işi olduğu sorulan Karatepe, "Kullanırım diye çöpten aldığım ajandalardan olabilir. Burada bulunan yazı ise bana ait değildir" dedi.

21 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

HARD DİSK'TEN TERÖRİSTBAŞI ÇIKTI!

Çıkan eşyalar arasında bir de 32 gigabaytlık bir hafıza kartı bulundu. Kartın içerisinde 30 Ocak 2020 tarihinde saat 12.53'de kendisi tarafından çekilmiş 27 dakika 46 saniyelin bir videoya rastlandı. Videonun dökümü yapıldı. 17.08-17.25 saniyeleri aralığında "Bu da geçer yahu bu da geçer. Zaten Ak Parti gidici, gemiyi terk etmeye başladılar" şeklinde konuşma yaptığı saptandı. Ancak sorgusunda bu tespite karşı "Bu videoyu hatırlamıyorum. Bana ait değil. Bu video Youtube'dan fakat kaydetmedim" diyerek akıl almaz bir savunmaya imza attı.

Hard diskinden FETÖ elebaşına ait fotoğraflı paylaşımlar, Bediüzzaman Said Nursi kitapları ve FETÖ'cü hesaplara ait twit paylaşımlara ait ekran görüntülerine rastlandı.

22 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

GÖÇMEN KAÇAKÇISINA "RESTORAN ÇALIŞANI" DEDİ

Karatepe, yurt dışına firar etme girişimiyle ilgili ise herhangi bir çabasının olmadığını iddia etse de yapılan tespitler bunun doğru olmadığını kanıtlıyor. Öyle ki yakalandığında evinden çıkan el yazısı notlarında "Suat Erdöl" isimli bir kişini ismi ve numarası yazıyordu. Bu kişini kim olduğu sorulan Karatepe, bir restoran çalışanı olarak tanıdığını öne sürdü. Ancak yapılan incelemelerde bu kişinin "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem kaydının olduğu saptandı.

23 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

ABLASI PASAPORT VE KİMLİK AYARLAMAYA ÇALIŞTI

Yurt dışına kaçabileceğine ilişkin bir diğer önemli olan veri ise ablası Ayşenur Alanur Karatepe ile 12 Ocak 2020 ile 26 Ocak 2025 tarihleri arasında yaptığı yazışmaları içeren veriler oldu. Karatepe ablasıyla e-mail yoluyla herhangi bir gönderi yapmadan metin dosyası şeklinde mail hesabı üzerinden kayıt (taslak) oluşturarak ablasıyla iletişim kurdu. Bu yazışmalarda ablasının yurt dışına kaçabilmesi amacıyla pasaport-kimlik ayarlamaya çalıştığı ve maddi yardımda bulunduğu saptandı.

24 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

10 YIL SONRA OLAY YERİNDE… KEŞİF YAPTIRILIYOR

AHaber muhabiri Vural Efecik bölgeden sıcak gelişmeler paylaştı. Efecik, "Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Valiliği duyurdu. Şu anda yer gösterme faaliyeti yapılıyor. Burkay Karatepe Muğla'ya getirildi. Dün de tutuklanmıştı. Bugün ise Marmaris'te hareketli dakikalar yaşandı. Geniş güvenlik önlemleri altında Burkay Karatepe Marmaris'e getirildi. Güvenlik kurumunun odasında bekletiliyor. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın kaldığı villada yer gösterme faaliyeti gerçekleştirilecek ve keşif yapılacak. Karatepe indirme yapıldığı gece suikast girişiminde nasıl hareket edildi ne gibi kaçış noktaları belirlendi ve İzmir'e gidişinde nasıl yardımlar aldı savcıya tek tek anlatılacak

25 SON DAKİKA… Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde!

155 PERSONELLE ARAMA BAŞLATILDI

Şüphelinin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmatın bulunabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât personeli ile Jandarma Komando birliklerinden oluşan toplam 155 personel görevlendirildi. Çalışmalara 23 dedektör ve operatörü ile 3 iz takip köpeği de destek veriyor. Ekipler, Armutalan ve İçmeler'de belirlenen noktalarda geniş çaplı arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor.