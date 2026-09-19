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  • SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

Son dakika haberi: Borsada çeşitli manipülasyonlarla hisse fiyatlarını yükselten, yüksek getiri vaadiyle de daha fazla yatırımcı çeken 131 fonun tasfiye süreci başlıyor. Tera Portföy fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek.

01 SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler
EKONOMİ SERVİSİ EKONOMİ SERVİSİ

Son dakika haberi: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar lirayı aşan ve 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren 131 fonla ilgili süreci netleştirdi. Buna göre Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek.

02 SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

Yatırımcıların mutabakatı yapılan hesaplarına, fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılacak. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içerisinde, tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları mutabakatlaştırılacak. Bu kapsamda varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar arasında yapılacak. SPK, bu işlemlerin Kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü.

03 SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

PAYLARI ORANINDA ÖDEME

Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar, varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit, belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek.

04 SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

SPK düzenlemesine göre elde edilen nakit, bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına, fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan sonra verilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen iade talimatları da tasfiye kapsamına alınacak. TEFAS üzerinden satım emri verilen ancak gerçekleştirilemeyen iade talimatları nedeniyle oluşan tutarlar ise fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve elde edilen nakitle öncelikli olarak bu borçlar ödenecek.

05 SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

TEFAS DIŞINDA DA ALIM-SATIM YAPILAMAYACAK

SPK, TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışındaki işlemler kapsamında kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatlarının da gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi. Tasfiyesine karar verilen fonlarda da 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden herhangi bir katılma payı alım ve iade talimatı gerçekleştirilemeyecek. Bununla birlikte 17 Eylül 2026 ve öncesinde fon portföyüne ilişkin verilen ve takası gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatları olağan süreç içinde gerçekleştirilecek.

06 SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

3 AYLIK SÜRESİ VAR

SPK kararına göre ilgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Tasfiyenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde ise fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilecek.

07 SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar, tasfiye edilecek fonların pay adetleri, rehin veya haciz durumları ile gerçekleşmemiş emirleri iki iş günü içinde eşleştirecek.
Fon portföyündeki menkul kıymetler ve para piyasası araçları, ilgili bankaların belirleyeceği stratejiyle nakde çevrilecek.
Tasfiye süreci boyunca fonun yönetim ücretleri ve izahnamede yer alan diğer gider kalemleri, belirlenen esaslara uygun olarak fona tahakkuk ettirilmeye devam edecek.
Tasfiye usul ve esasları, yatırımcıların hak kaybına uğramaması ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfalarında ilan edilecek.

08 SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

131 FON LİSTEDE

SPK'NIN güncellediği listede toplam 131 yatırım fonu yer aldı. Listede A1 Capital Portföy'ün 9, Atlas Portföy'ün 16, Bulls Portföy'ün 16, Hedef Portföy'ün 31, Pardus Portföy'ün 33, Pusula Portföy'ün 11 ve Tera Portföy'ün 6 fonu bulunuyor.

09 SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

PİYASAYA YAYILMA RİSKİ YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün fon krizini engellemek için alınan tedbirlerin ardından açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Sınırlı sayıda fondaki riskin piyasanın tamamına yayılmaması için çok güçlü tedbirler devreye alındı, süreç sağlıklı şekilde işleyecek, tedbirler şu aşamada yeterli. Gerekeni yaptık sorunlu alanı karantinaya aldık, tasfiye süreci yapılacak, piyasada güven devam ediyor, piyasanın yüzde 90'ında zaten sorun yoktu" dedi. Bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Şimşek,"Hiçbir ayrım gözetmeksizin yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak" diye konuştu.

#İŞ BANKASI #ZİRAAT BANKASI

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