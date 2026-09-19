SON DAKİKA | Dev tasfiye süreci başlıyor! Fonzedeler için kritik 3 ay: İşte yapılması gerekenler

PİYASAYA YAYILMA RİSKİ YOK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün fon krizini engellemek için alınan tedbirlerin ardından açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Sınırlı sayıda fondaki riskin piyasanın tamamına yayılmaması için çok güçlü tedbirler devreye alındı, süreç sağlıklı şekilde işleyecek, tedbirler şu aşamada yeterli. Gerekeni yaptık sorunlu alanı karantinaya aldık, tasfiye süreci yapılacak, piyasada güven devam ediyor, piyasanın yüzde 90'ında zaten sorun yoktu" dedi. Bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Şimşek,"Hiçbir ayrım gözetmeksizin yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak" diye konuştu.