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  • SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…

SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…

SON DAKİKA… Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden F.K. otomobilin takla atması üzerine ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ekipleri çağrıldı. F.K.'nın kaza anında kopan parmağı, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından dakikalarca arandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı…

01 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…
DHA DHA

Kaza, saat 00.00 sıralarında, 1'inci Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi üzerinde meydana geldi.

02 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…

C.B.'nin yönetimindeki 34 UZ 7337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak savruldu. Takla atan otomobil, yol kenarındaki parka girdi.

03 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü C.B. kazada yara almazken, yanındaki F.K.'nın parmağı koptu. Sağlık ekipleri F.K.'ya olay yerine müdahale etti.

04 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…

Yaralının parmağı, polis, sağlık ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar tarafından dakikalarca arandı.

Edirne'de kaza sonrası bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu | Video

05 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…

Kopan parmak bulunamazken, F.K. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

06 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

07 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…
08 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…
09 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…
10 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…
11 SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…
#EDİRNE

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