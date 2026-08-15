SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…
SON DAKİKA… Edirne’deki trafik kazasında çarpıcı görüntü! Polis ekipleri dakikalarca parmak aradı…
SON DAKİKA… Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden F.K. otomobilin takla atması üzerine ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ekipleri çağrıldı. F.K.'nın kaza anında kopan parmağı, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından dakikalarca arandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı…
Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2026 08:40Son Güncelleme: 15 Ağustos 2026 08:49