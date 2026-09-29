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  • SON DAKİKA | Emeklilikte "2.520 gün" detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

SON DAKİKA | Emeklilikte "2.520 gün" detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

Türkiye'de emekli maaşı hesaplanırken enflasyon oranlarının yanı sıra çalışma süresi, prime esas kazanç ve çalışma döneminde ödenen maaş belirleyici olabiliyor. Çalışanların hangi statüden emekli oldukları da bağlanan aylığı değiştirebiliyor. 2000 yılı öncesi, 2000 yılı ve 2008 yılı sonrası dönemler için de farklı hesaplamalar yapılıyor. Peki, emeklilikte son 7,5 yıl ve 3,5 yılın önemi nedir? SSK'dan mı, Bağ-Kurdan mı emekli olmak daha avantajlı? İşte tüm detaylar ve merak edilenler….

01 SON DAKİKA | Emeklilikte 2.520 gün detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?
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02 SON DAKİKA | Emeklilikte 2.520 gün detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Çalışanın aylık kazancının belirlenmesinde işverenin sosyal güvenlik kurumuna bildirdiği prime esas kazançları önem taşıyor. Emekli maaşları prime esas kazanç ve aylık bağlama oranlarının çarpılması sonucu bulunuyor.

03 SON DAKİKA | Emeklilikte 2.520 gün detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

Aylık bağlama oranı sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanıyor. Emekli maaşı hesaplamalarında Türkiye'nin büyüme oranları ile enflasyon rakamları da etkili oluyor.

04 SON DAKİKA | Emeklilikte 2.520 gün detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

2000 ÖNCESİ 2000 YILI VE 2008 SONRASI

Türkiye'de dönem dönem değişen yasalarla kişilerin sigorta başlangıç tarihlerinin ne zamana denk geldiği büyük önem taşıyor. Bu üç dönem arasında değişen aylık bağlama oranları maaşları da etkiyor. 1999 öncesi için aylık bağlama oranı yüzde 60-yüzde 76 arasında değişiyordu.

05 SON DAKİKA | Emeklilikte 2.520 gün detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

1999 yılından sonra yapılan değişimle beraber aylık bağlama oranı yüzde 35, sonraki her yıl için yüzde 2 olarak hesaplandı. Böylece 2008 yılına kadar aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar düştü. Dönemler arası aylık bağlama oranlarının farklılaşması nedeniyle emekli maaşları da değişiyor.

06 SON DAKİKA | Emeklilikte 2.520 gün detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

SON 3,5 YIL MI YOKSA 7,5 YIL MI DAHA ÖNEMLİ?

Sigortalını son 7 yılda yani son 2 bin 520 günde hangi statüden çalıştığı emekliğini belirliyor. Yani kişi son yedi yılda hangi statüden çalıştıysa alacağı emekli aylığı buna göre değişiyor.

07 SON DAKİKA | Emeklilikte 2.520 gün detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

Bağkur hizmet kolunda son 7 yıl çalışmışsa emekli aylığı bu statüye göre bağlanır. Son 7 yılda hem Bağ-Kurlu hem de SSK'lı çalışılmış; o zaman da son 3.5 yıl -1.261 gün hesaba katılır.

08 SON DAKİKA | Emeklilikte 2.520 gün detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

İlk sigortalılık tarihi 1 Ekim 2018 tarihinden sonraya denk gelenler için kurallar değişiyor. Burada son 7 geçerli olmazken tüm çalışma süresine bakılarak karar veriliyor.

09 SON DAKİKA | Emeklilikte 2.520 gün detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

SSK'DAN EMEKLİ OLMAK DAHA MI AVANTAJLI?

SSK'dan yani işçi statüsünden emekli olmak Bağkur'dan emekli olmaya göre daha karlı. SSK'dan emekli olmak için 7200 gün gerekli iken Bağkur'dan emekli olmak için 9000 gün gerekiyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SSK #BAĞKUR #EMEKLİ MAAŞI

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