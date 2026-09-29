SON DAKİKA | Emeklilikte "2.520 gün" detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?
SON DAKİKA | Emeklilikte "2.520 gün" detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?
Türkiye'de emekli maaşı hesaplanırken enflasyon oranlarının yanı sıra çalışma süresi, prime esas kazanç ve çalışma döneminde ödenen maaş belirleyici olabiliyor. Çalışanların hangi statüden emekli oldukları da bağlanan aylığı değiştirebiliyor. 2000 yılı öncesi, 2000 yılı ve 2008 yılı sonrası dönemler için de farklı hesaplamalar yapılıyor. Peki, emeklilikte son 7,5 yıl ve 3,5 yılın önemi nedir? SSK'dan mı, Bağ-Kurdan mı emekli olmak daha avantajlı? İşte tüm detaylar ve merak edilenler….
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 10:07Son Güncelleme: 29 Eylül 2026 10:09