SON DAKİKA | Emeklilikte "2.520 gün" detayı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Son 3,5 yıl mı son 7 yıl mı önemli?

1999 yılından sonra yapılan değişimle beraber aylık bağlama oranı yüzde 35, sonraki her yıl için yüzde 2 olarak hesaplandı. Böylece 2008 yılına kadar aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar düştü. Dönemler arası aylık bağlama oranlarının farklılaşması nedeniyle emekli maaşları da değişiyor.