SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı kriter olacak! Vatandaşlık maaşı taslağı ortaya çıktı: İşte detaylar
SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı kriter olacak! Vatandaşlık maaşı taslağı ortaya çıktı: İşte detaylar
Vatandaşlık maaşı olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"nin çerçevesi netleşiyor. Sabah vatandaşlık maaşının ayrıntılarına ulaştı. İlk etapta 2.5 milyon haneye 1.5 trilyon TL destek ödemesi planlanıyor. Destek için kriter hane geliri en düşük emekli maaşı olacak. Yardım miktarı ise kademeli olarak belirlenecek. İşte taslak çalışmadaki tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:16Son Güncelleme: 12 Ekim 2026 07:23