SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı kriter olacak! Vatandaşlık maaşı taslağı ortaya çıktı: İşte detaylar

Destek için kriter hane geliri en düşük emekli maaşı (23 bin 552 TL) olacak. Kira, enerji, gıda gibi kalemlerde yapılacak yardım oranları kademeli olarak tespit edilecek. AK Parti'li üst düzey yetkililerin vatandaşlık maaşı ve yeni destek modeline ilişkin verdiği tüm detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...