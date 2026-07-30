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  • SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın; ihale usulsüzlüğü, rüşvet, zimmet ve örgütlü suç iddialarını kapsadığı bildirildi.

01 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA

Son dakika haberi: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada düğmeye basıldı.

SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı | Video

02 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

03 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

ÇOK SAYIDA DELİL İNCELENDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS kayıtları ve analizleri ayrıntılı şekilde incelendi.

04 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

05 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

55 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Soruşturma kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye, 30 Temmuz 2026 tarihinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

06 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek gözaltına alındı.

07 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE FİRMA YETKİLİLERİ HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında ayrıca; Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, İhale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, Mühendisler, Belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, belediye personeli ve eski belediye çalışanları, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, belediye ile iş yapan firma yetkilileri, bir iş takipçisi hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

08 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

ÇOK SAYIDA FİRMA HAKKINDA İŞLEM

Soruşturma kapsamında FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldığı açıklandı.

09 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık açıklamasına göre, şüpheli listesinde yer alan 52 kişi gözaltına alındı.

10 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri sürdürülürken, ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer deliller incelemeye alındı.

11 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmelerinin planlandığı belirtilirken, soruşturmanın Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

12 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

İŞTE ŞÜPHELİ LİSTESİ

1 Erdal BEŞİKÇİOĞLU Belediye Başkanı
2 Mutlu KERİMOĞLU Belediye Başkan Yardımcısı
3 Taylan ÖZGÜVEN Belediye Başkan Yardımcısı
4 İhsan Bahri BELLEK Belediye Başkan Yardımcısı
5 Atilla AKYÜREK Belediye Başkan Yardımcısı
6 Ali COŞAR Sosyal Yardım İşleri Müdürü
7 Tarhan ÖZKAYA Mali Hizmetler Müdürü
8 Serpil ZENGİN İmar ve Şehircilik Müdürü
9 Muzaffer ÇAKIR ETİMKENT A.Ş. Genel Müdürü
10 Levent BOZKURT Destek Hizmetleri Müdürü
11 Zülküf SANCAR Zabıta Müdürü
12 Özkan TOSUN Emlak ve İstimlak Müdürü
13 Yusuf AKBULUT Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili
14 Koray YILDIZ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli
15 Rıza Emrah ALTINOK Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli
16 Fatma ŞÖLEN KARA Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli
17 Adem DAŞÇI Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi
18 Yunus ACAR Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli
19 Cem Berk ERDİNÇ Belediye Başkanı Danışmanı
20 Hüseyin YILMAZ Belediye Başkan Koruması
21 Baki GÖKDEMİR İhale Komisyonu Üyesi / Muayene Kabul Komisyonu Başkanı
22 İlay ALKAN İhale Komisyonu Üyesi
23 Hüseyin ÜNLÜ İhale Komisyonu Üyesi
24 Seçil DÜŞER Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
25 Onur TULUNAY Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
26 Perrin Özge KARABAŞ Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
27 Burak Berat POLAT Mühendis
28 Şakir YILDIZ Mühendis
29 Seyfi GEYİK ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
30 Fatih İbrahim SÖNMEZ ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi

13 SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

31 Songül BAL ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
32 Bahadır Çağrı KEKEVİ ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
33 Ayten AKPINAR ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
34 Tahsin ÇELİK ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
35 Fethi Kaan ALGAN ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
36 Hasan BÜYÜKLİ ETİMKENT İşçisi
37 Ozan YİĞİT CHP Meclis Üyesi
38 Gürcan KARABAŞ CHP İlçe Başkan Yardımcısı
39 Aykut CANİKLİ CHP Çankaya Meclis Üyesi
40 Çağdaş BİLGİN Eski Belediye Çalışanı (Taylan Özgüven'in akrabası)
41 Atilla ERYİĞİT FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
42 Seher ERYİĞİT FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
43 Eda ŞEN ERYİĞİT FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
44 Hanife Nur BAYRAM Yosun Ambalaj İsimli Firma Yetkilisi
45 Zahide TÜRKMEN Yosun Firma Yetkilisi
46 Koray PERKTAŞ Firma Yetkilisi
47 Mustafa YÜCEL Bayrak Alımı Yapılan Firma Yetkilisi
48 Engin PİRİNÇCİ Standart Katı Atık Firma Çalışanı
49 Seyit Hamid HAŞİMİ Standart Katı Atık Firma Yetkilisi
50 Bülent DEMİRPENÇE TBD Group A.Ş. Yetkilisi
51 Seyhan DEMİRPENÇE TBD Group A.Ş. Yetkilisi
52 Seyit KARLI Seka Tıp Merkezi Yetkilisi
53 Furkan HACIFAZLIOĞLU HFO İnşaat Firması Yetkilisi
54 Mehmet Kamil ÖZDURDU Ritim Bilgisayar Firma Yetkilisi
55 Hasan CEYHAN İş Takipçisi

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