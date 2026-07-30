SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE FİRMA YETKİLİLERİ HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI



Operasyon kapsamında ayrıca; Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, İhale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, Mühendisler, Belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, belediye personeli ve eski belediye çalışanları, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, belediye ile iş yapan firma yetkilileri, bir iş takipçisi hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.



