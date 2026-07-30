SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE FİRMA YETKİLİLERİ HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca; Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, ihale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, mühendisler, belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, belediye personeli ve eski belediye çalışanları, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, belediye ile iş yapan firma yetkilileri ile bir iş takipçisi hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

Soruşturma kapsamında FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldığı açıklandı.