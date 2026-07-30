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  • SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına 975 bin TL…

SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

SON DAKİKA… Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, aralarında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, müşteki anlatımları, CİMER başvuruları, ses kayıtları, video kayıtları, MASAK incelemeleri ve HTS analizlerinin bulunduğu çok sayıda delil mercek altına alındı. Dosyadaki 6 Sayıştay raporunda bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge iddialarına ilişkin tespitlerin yer aldığı, belirli işlemlerde ise kamu zararına yönelik hesaplamalar yapıldığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında; bazı ihalelerin "adrese teslim" şekilde gerçekleştirildiği, konser organizasyonlarında para ve stant talep edildiği, otopark işletmeleri ile imar ve ruhsat işlemleri üzerinden menfaat sağlandığı iddiaları ile şüpheliler arasındaki mali hareketlerin araştırıldığı vurgulandı.

01 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Etimesgut Belediyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

02 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

ÇOK SAYIDA DELİL İNCELENDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS kayıtları ve analizleri ayrıntılı şekilde incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

03 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE FİRMA YETKİLİLERİ HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca; Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, ihale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, mühendisler, belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, belediye personeli ve eski belediye çalışanları, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, belediye ile iş yapan firma yetkilileri ile bir iş takipçisi hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

Soruşturma kapsamında FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldığı açıklandı.

04 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık açıklamasına göre, şüpheli listesinde yer alan 55 kişinin tamamı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer deliller incelemeye alındı. Şüphelilerin emniyette ifade alma ve sorgu işlemlerine başlanması, işlemlerin tamamlanmasının ardından ise sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

05 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

SAYIŞTAY RAPORLARI, MASAK VERİLERİ VE ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DOSYADA

Öte yandan, soruşturmanın ayrıntıları da netleşmeye başladı. Dosyada bulunan 6 Sayıştay raporunda bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitlerin yer aldığı, belirli işlemlerde kamu zararı hesaplandığı belirtildi. Etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK verileri ile HTS analizlerinin yer aldığı dosyada; konser organizasyonu, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemleri üzerinden para ve stant talep edildiği, bazı ihalelerin "adrese teslim" gerçekleştirildiği ve şüpheliler arasında para transferleri bulunduğuna dair bulgular dosyaya yansıdı.

06 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

DÖRT AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma", "irtikap", "rüşvet verme ve alma" suçlarından işlem yürütüldüğü belirtildi.

07 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

SAYIŞTAY RAPORLARINDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği veya düzenletildiği yönündeki tespitler üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında bulunan 6 ayrı Sayıştay raporunda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin önemli bulgular yer aldı. 12 Şubat 2026 tarihli Sayıştay raporunda 814 milyon 498 bin 556 TL bedelli ihale, 21 Nisan 2026 tarihli raporda ise 760 milyon 591 bin 551,68 TL bedelli ihale incelemeye alındı. 30 Eylül 2025 tarihli Sayıştay raporunda ise 11 milyon 990 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

08 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Etimesgut Belediyesinde mutemet olarak görev yaptığı belirtilen ve halen tutuklu bulunan S.K.'nın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler de soruşturma dosyasına girdi. S.K.'nın ifadesinde belediye tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerin usulsüz olduğu ve belirli firmalara yönelik "adrese teslim" şekilde düzenlendiği yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi. Savcılığın, bu beyanları Sayıştay raporları, ihale dosyaları, ödeme belgeleri ve şirketler arasındaki bağlantılarla karşılaştırdığı belirtildi.

09 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

KERİMOĞLU'NUN HESABINDAN BEŞİKÇİOĞLU'NA 975 BİN TL PARA TRANSFERİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri de MASAK tarafından incelemeye alındı. Çalışmaları devam eden MASAK verilerinde bazı şüpheliler ile belediyede işi bulunan kişiler arasında para transferleri tespit edildiği bildirildi. Dosyaya göre Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen Fado Cafe-Nefes Restoranı üzerinden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na iki ayrı işlemle toplam 975 bin TL para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Savcılığın, söz konusu para transferlerinin kaynağını, gerekçesini ve belediyedeki iş ve işlemlerle bağlantısı bulunup bulunmadığını araştırdığı öğrenildi.

10 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

"İSKAN İÇİN 2 MİLYON TL İSTENDİ"

Soruşturma dosyasında inşaat projeleri ve ruhsat işlemlerine ilişkin müşteki beyanları da yer aldı. F.K. isimli müştekinin, gerçekleştirdiği inşaat projeleri karşılığında kendisinden rüşvet talep edildiğini ve belediyedeki rüşvet sisteminin nasıl işlediğini somut olaylarla anlattığı belirtildi. Müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan bir müteahhit ise belediyedeki bir makam odasında Serpil Zengin ile Ozan Yiğit'in kendisinden iskân bedeli adı altında 2 milyon TL istediğini öne sürdü. Müteahhit, bu miktarın yüksek olduğunu söylemesi üzerine Ozan Yiğit'in, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun 1 milyon TL'nin altında bir bedeli kabul etmeyeceğini söylediğini ifade etti. İfadesinde daha sonra Ozan Yiğit'e 1 milyon TL verdiğini de beyan etti.

11 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

KONSER İÇİN PARA VE STANT TALEBİ

Optimum AVM'de konser organizasyonu yapmak isteyen müşteki U.Ş.'nin de belediye görevlileri tarafından para ve konser alanında stant talep edilerek irtikaba zorlandığını beyan ettiği öğrenildi. Müştekinin anlatımlarını desteklediği değerlendirilen bir ses kaydının da soruşturma dosyasına sunulduğu belirtildi. Ses kaydında Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun koruması Hüseyin Yılmaz'a ait olduğu belirtilen konuşmaların bulunduğu kaydedildi. Savcılığın ses kaydına ilişkin çözümleme ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

12 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

CİMER ŞİKAYETİNDE RUHSAT İÇİN RÜŞVET TALEBİ

Etimesgut Belediyesindeki bazı ruhsat işlemlerinde rüşvet istendiğine ilişkin CİMER başvurularının da soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. CİMER başvurusu üzerine ifadesi alınan K. K.'nın, Eryaman'daki büyük bir projede isimli inşaat projesinde ismi belirtilen bir müteahhit tarafından Serpil Zengin ve Mutlu Kerimoğlu'na rüşvet vererek ruhsat işlemlerini sonuçlandırdığını belirtildi.

13 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

OTOPARK İŞLETMESİ KARŞILIĞINDA PARA TALEBİ

Müşteki T.K. ise kendisine bir otoparkın işletmesinin verileceğinin söylendiğini, bu işlem karşılığında para ödemeye zorlandığını ifade etti. T.K.'nın ifadesinde otopark tahsisi karşılığında kendisinden para alındığına ilişkin somut olaylar ve görüşmelere yer verdiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında bu eylemin, kişiyi baskı altında menfaat sağlamaya zorlamak anlamına gelen icbar suretiyle irtikap suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

TELEFON TRAFİĞİ HTS ANALİZİNE YANSIDI

Soruşturma kapsamında yapılan HTS analizlerinde şüphelilerin kendi aralarında yoğun telefon trafiği bulunduğu, bazı belediye görevlilerinin ise belediyede işi bulunan müteahhitlerle sık sık iletişim kurduklarının tespit edildiği öğrenildi. Telefon görüşmelerinin tarih ve saatleri ile ihale süreçleri, ruhsat işlemleri, konser organizasyonu ve para transferlerinin gerçekleştiği dönemlerin karşılaştırıldığı, dosyada yer alan tüm delillerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü şekilde değerlendirildiği bildirildi.

14 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

İŞTE ŞÜPHELİ LİSTESİ…

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yürütülen 55 şüphelinin isimleri ve görevleri şu şekilde:

Belediye Başkanı Erdal BEŞİKÇİOĞLU

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu KERİMOĞLU

Belediye Başkan Yardımcısı Taylan ÖZGÜVEN

Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bahri BELLEK

Belediye Başkan Yardımcısı Atilla AKYÜREK

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali COŞAR

Mali Hizmetler Müdürü Tarhan ÖZKAYA

İmar ve Şehircilik Müdürü Serpil ZENGİN

ETİMKENT A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer ÇAKIR

Destek Hizmetleri Müdürü Levent BOZKURT

Zabıta Müdürü Zülküf SANCAR

Emlak ve İstimlak Müdürü Özkan TOSUN

Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili Yusuf AKBULUT

15 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli Koray YILDIZ

Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli Rıza Emrah ALTINOK

Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli Fatma ŞÖLEN KARA

Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi Adem DAŞÇI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli Yunus ACAR

Belediye Başkanı Danışmanı Cem Berk ERDİNÇ

Belediye Başkan Koruması Hüseyin YILMAZ

İhale Komisyonu Üyesi / Muayene Kabul Komisyonu Başkanı Baki GÖKDEMİR

İhale Komisyonu Üyesi İlay ALKAN

İhale Komisyonu Üyesi Hüseyin ÜNLÜ

Muayene Kabul Komisyonu Üyesi Seçil DÜŞER

Muayene Kabul Komisyonu Üyesi Onur TULUNAY

Muayene Kabul Komisyonu Üyesi Perrin Özge KARABAŞ

Mühendis Burak Berat POLAT

Mühendis Şakir YILDIZ

16 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi GEYİK

ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İbrahim SÖNMEZ

ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi Songül BAL

ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Çağrı KEKEVİ

ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi Ayten AKPINAR

ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin ÇELİK

ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Kaan ALGAN

ETİMKENT İşçisi Hasan BÜYÜKLİ

CHP Meclis Üyesi Ozan YİĞİT

CHP İlçe Başkan Yardımcısı Gürcan KARABAŞ

CHP Çankaya Meclis Üyesi Aykut CANİKLİ

Eski Belediye Çalışanı (Taylan Özgüven'in akrabası) Çağdaş BİLGİN

FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi Atilla ERYİĞİT

FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi Seher ERYİĞİT

FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi Eda ŞEN ERYİĞİT

17 SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…

Yosun Ambalaj İsimli Firma Yetkilisi Hanife Nur BAYRAM

Yosun Firma Yetkilisi Zahide TÜRKMEN

Firma Yetkilisi Koray PERKTAŞ

Bayrak Alımı Yapılan Firma Yetkilisi Mustafa YÜCEL

Standart Katı Atık Firma Çalışanı Engin PİRİNÇCİ

Standart Katı Atık Firma Yetkilisi Seyit Hamid HAŞİMİ

TBD Group A.Ş. Yetkilisi Bülent DEMİRPENÇE

TBD Group A.Ş. Yetkilisi Seyhan DEMİRPENÇE

Seka Tıp Merkezi Yetkilisi Seyit KARLI

HFO İnşaat Firması Yetkilisi Furkan HACIFAZLIOĞLU

Ritim Bilgisayar Firma Yetkilisi Mehmet Kamil ÖZDURDU

İş Takipçisi Hasan CEYHAN

#CİMER #SAYIŞTAY #MASAK #ERDAL ÖZYAĞCILAR

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