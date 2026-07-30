SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Sayıştay raporları ve para trafiği mercek altında: Erdal Beşikçioğlu’nun hesabına 975 bin TL…
SON DAKİKA… Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, aralarında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, müşteki anlatımları, CİMER başvuruları, ses kayıtları, video kayıtları, MASAK incelemeleri ve HTS analizlerinin bulunduğu çok sayıda delil mercek altına alındı. Dosyadaki 6 Sayıştay raporunda bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge iddialarına ilişkin tespitlerin yer aldığı, belirli işlemlerde ise kamu zararına yönelik hesaplamalar yapıldığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında; bazı ihalelerin "adrese teslim" şekilde gerçekleştirildiği, konser organizasyonlarında para ve stant talep edildiği, otopark işletmeleri ile imar ve ruhsat işlemleri üzerinden menfaat sağlandığı iddiaları ile şüpheliler arasındaki mali hareketlerin araştırıldığı vurgulandı.