SON DAKİKA… Ev sahibinden kiracısına akılalmaz oyun! Kaçak muayenehane yalanı mahkemeye taşındı…

"KAÇAK MUAYENEHANE YOK KİRA UYUŞMAZLIĞI VAR"

Duruşmalarda savunma yapan sanık Fatma N.A., suçlamaların tamamen kendisini evden çıkarmak isteyen ev sahibinin bir kurgusu olduğunu belirtti. Daireyi başlangıçta muayenehane açmak amacıyla kiraladığını ancak binanın iskân sorunu ve site yönetiminin itirazı nedeniyle ruhsat alamadığını ifade eden Fatma N.A., "Ev sahibiyle güncel kira bedelleri nedeniyle mahkemelik olduk. Bizi hukuken tahliye edemeyince bu yola başvurdu. Dairede bulunan notlar İzmir'e taşınan kızıma aittir; ben burada hiçbir şekilde hasta kabul etmedim."dedi.

Diğer sanık olan kızı ise yurt dışında psikoloji eğitimi aldığını, kimseye kendisini doktor olarak tanıtmadığını ve sunduğu hizmetin tedavi değil, bilgilendirme amaçlı "danışmanlık" olduğunu kaydetti.