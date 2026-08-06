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  • SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

SON DAKİKA… 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe tutuklandı. İtirafçı olan Karatepe, örgüte girişi ve 15 Temmuz gecesi ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Suikast talimatının verildiği en kritik toplantının mahrem imamının adını gizleyen terörist Burkay Karatepe'nin darbe girişiminden tam 10 gün önce yani 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde konakladığı saptandı. Sorgusunda "Eşimle dalış yapmaya gittik" iddiasında bulunan darbeci eski yüzbaşının bölgede keşif yaptığı anlaşıldı. Karatepe'nin, ablası üzerinden sahte kimlik ve pasaportla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı da ortaya çıktı. İşte SABAH'ın ulaştığı ayrıntılar…

01 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!
Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN

SON DAKİKA… 15 Temmuz'da Marmaris'teki suikaste yönelik en somut itiraf geldi. Hedefin Erdoğan olduğunu suikast timine katılan hain yüzbaşı "Selim" kod isimli Burkay Karatepe tutuklandı.

02 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatape'nin ifadesinde en dikkat çeken noktalardan bir tanesi Başkan Erdoğan'a yönelik saldırının günler öncesinden planlandığını ve hücresel bir gizlilikle yürütüldüğünü ortaya koymasıydı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda ağır ve donanımlı eğitimler alan Karatepe'nin 15 Temmuz'dan tam 10 gün önce Başkan Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'e sözde turistik amaçla gittiği ortaya çıktı.

03 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

"MİT'E GEÇ" TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan personel talebi doğrultusunda kendisi önerildiğinde ise MİT'e geçmek istemedi. İfadesine göre o dönemki mahrem imamları tarafından kendisinin MİT'e geçmesinin daha iyi olacağı söylendi ancak Karatepe bu teklifi kabul etmedi. FETÖ'ün özel yetiştirdiği isimlerden bir tanesi olan Karatepe, 2015'teki kurmaylık sınav sorularını alarak örgütte yükselmesini önü açıldı.

04 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

2.5 SENELİK ASKERİ EĞİTİM SÜRECİ

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kariyerine devam etmek isteyen Karatepe zorlu eğitimlerden geçti. Aynı anda beş farklı spor dalından oluşan (eskrim, yüzme ve atıcılık ile koşu) en disiplinli spor aktivitesi olan pentatlon sporcusuydu. Askeri pentatlon olan Karatepe, Isparta'da 6 ay Temel Komando Kursu aldı.

05 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

İzmir Narlıdere'de ise 4 haftalık patlayıcı imha eğitimi, 12 haftalık İstanbul'da SAT Balıkadam kursu, Kayseri'de haftalarca süren paraşüt eğitimi ve Ankara'da bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın 8 aylık kursu da dahil olmak üzere 2.5 yıllık ağır bir eğitim sürecinden geçti.

06 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

DALIŞ KILIFIYLA ARAZİ KEŞFİ

Güvenlik birimlerinin elde ettiği verilere göre Karatepe'nin, 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde kaydına rastlandı. Soruşturma birimleri bu tespitler ışığında sorguda Karatepe'ye "Marmaris ilçesine 15 Temmuz 2016 tarihi öncesinde görev veya gezmek amacı geldiniz mi?" sorusunu yöneltti. Karatepe bu soruya karşı hatırladığı kadarıyla eşi ile bir dalış yapmayı planladıklarını bu amaçla araştırma yaptığını ve Marmaris'e gelmeyi düşündüklerini ileri sürdü.

07 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

"EŞİMLE DALIŞ YAPTIK"

Eşinin babasının Didim'de yazlığı olduğunu söyleyen Karatape, "Marmaris'e veya Didim'e gitmeyi planladık. Eşim ile birlikte 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te ismini hatırlamadığım bir otelde bir gece konakladık. Burada dalış yaptık. Daha sonra buradan Didim'e eşimin ailesinin yanına geçtik" diyerek cevapladı. Soruşturma birimleri Karatepe'nin bu ziyaretinin araziyi keşif faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini mercek altına aldı.

08 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

SIR MAHREMİ SÖYLEMEDİ

Karatepe ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmişti. Bu kapsamda 1998 yılında girdiği FETÖ içerisindeki kendisinden sorumlu ilk örgüt abisinin ismini verdi ancak darbe girişimiyle ilgili harekete geçileceğini anladığı ilk mahrem toplantıyla ilgili karartma yaptı. İfadesine göre ilk aşama Bahçelievler'deki örgüte ait 9-10 Temmuz 2016'daki hücre evindeki toplantıydı.

09 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

Karatepe, suikast sürecinin darbe girişiminden yaklaşık bir hafta önce başladığını söyledi. Alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla İstanbul Bahçelievler'deki bir örgüt evine çağrıldığını belirten Karatepe, bu toplantıya katılan Özel Kuvvetler personelinin birbirlerinin FETÖ mensubu olduğunu ilk kez orada öğrendiklerini beyan etti.

10 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

"ÖNEMLİ BİR FAALİYET"

Binbaşı Şükrü Seymen komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceği belirtilerek, telefonların bırakılması, eşler dahi kimseye bilgi verilmemesi talimatı verildiğini aktardı. Soruşturma birimleriyle tüm bu ayrıntıları aktaran 30 yıl önceki mahrem imamının bile ismini veren Karatepe, "Suçum sabittir. Sorumlu imamın verdiği talimatlara uyduk. Hata yaptım. Pişmanım ancak iş işten geçmiş oldu" dedi ancak buradaki mahrem imamının ismini yetkililerle paylaşmadı.

11 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

FETÖ İLE İLGİLİ NE ÇIKSA "ÇÖPTEN BULDUM" DEDİ

Evinden çıkan eşyalar arasında bulunan ajandalar ve notlarda FETÖ ile iltisaklı ne varsa, "çöpten buldum" veya "bana ait değil" söylemlerine sarıldı. Bu söylemleri kullandığı yerlerden bir tanesi evden çıkan bir ajandadaki "Cem Kızıltuğ/ Zaman Gazetesi İllüstratörü/Ödüllü" şeklindeki yazıydı. Bunun eşyalar arasında ne işi olduğu sorulan Karatepe, "Kullanırım diye çöpten aldığım ajandalardan olabilir. Burada bulunan yazı ise bana ait değildir" dedi.

12 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

HARD DİSK'TEN TERÖRİSTBAŞI ÇIKTI!

Çıkan eşyalar arasında bir de 32 gigabaytlık bir hafıza kartı bulundu. Kartın içerisinde 30 Ocak 2020 tarihinde saat 12.53'de kendisi tarafından çekilmiş 27 dakika 46 saniyelin bir videoya rastlandı. Videonun dökümü yapıldı. 17.08-17.25 saniyeleri aralığında "Bu da geçer yahu bu da geçer. Zaten Ak Parti gidici, gemiyi terk etmeye başladılar" şeklinde konuşma yaptığı saptandı. Ancak sorgusunda bu tespite karşı "Bu videoyu hatırlamıyorum. Bana ait değil. Bu video Youtube'dan fakat kaydetmedim" diyerek akıl almaz bir savunmaya imza attı.

13 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

Hard diskinden FETÖ elebaşına ait fotoğraflı paylaşımlar, Bediüzzaman Said Nursi kitapları ve FETÖ'cü hesaplara ait twit paylaşımlara ait ekran görüntülerine rastlandı.

14 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

GÖÇMEN KAÇAKÇISINA "RESTORAN ÇALIŞANI" DEDİ

Karatepe, yurt dışına firar etme girişimiyle ilgili ise herhangi bir çabasının olmadığını iddia etse de yapılan tespitler bunun doğru olmadığını kanıtlıyor. Öyle ki yakalandığında evinden çıkan el yazısı notlarında "Suat Erdöl" isimli bir kişini ismi ve numarası yazıyordu. Bu kişini kim olduğu sorulan Karatepe, bir restoran çalışanı olarak tanıdığını öne sürdü. Ancak yapılan incelemelerde bu kişinin "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem kaydının olduğu saptandı.

15 SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

ABLASI PASAPORT VE KİMLİK AYARLAMAYA ÇALIŞTI

Yurt dışına kaçabileceğine ilişkin bir diğer önemli olan veri ise ablası Ayşenur Alanur Karatepe ile 12 Ocak 2020 ile 26 Ocak 2025 tarihleri arasında yaptığı yazışmaları içeren veriler oldu. Karatepe ablasıyla e-mail yoluyla herhangi bir gönderi yapmadan metin dosyası şeklinde mail hesabı üzerinden kayıt (taslak) oluşturarak ablasıyla iletişim kurdu. Bu yazışmalarda ablasının yurt dışına kaçabilmesi amacıyla pasaport-kimlik ayarlamaya çalıştığı ve maddi yardımda bulunduğu saptandı.

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