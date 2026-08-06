SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!

GÖÇMEN KAÇAKÇISINA "RESTORAN ÇALIŞANI" DEDİ

Karatepe, yurt dışına firar etme girişimiyle ilgili ise herhangi bir çabasının olmadığını iddia etse de yapılan tespitler bunun doğru olmadığını kanıtlıyor. Öyle ki yakalandığında evinden çıkan el yazısı notlarında "Suat Erdöl" isimli bir kişini ismi ve numarası yazıyordu. Bu kişini kim olduğu sorulan Karatepe, bir restoran çalışanı olarak tanıdığını öne sürdü. Ancak yapılan incelemelerde bu kişinin "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem kaydının olduğu saptandı.