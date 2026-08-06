SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe anlattı! Suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris’te dalış kılıfıyla arazi keşfi!
SON DAKİKA… 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe tutuklandı. İtirafçı olan Karatepe, örgüte girişi ve 15 Temmuz gecesi ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Suikast talimatının verildiği en kritik toplantının mahrem imamının adını gizleyen terörist Burkay Karatepe'nin darbe girişiminden tam 10 gün önce yani 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde konakladığı saptandı. Sorgusunda "Eşimle dalış yapmaya gittik" iddiasında bulunan darbeci eski yüzbaşının bölgede keşif yaptığı anlaşıldı. Karatepe'nin, ablası üzerinden sahte kimlik ve pasaportla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı da ortaya çıktı. İşte SABAH'ın ulaştığı ayrıntılar…