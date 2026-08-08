SON DAKİKA… FETÖ’cü hain Burkay Karatepe suikast silahlarını gömdüğü yeri gösterdi! Komando ve özel harekat 7 bölgeyi didik didik aradı: Biri gömülü 2 kutu...

2.5 SENELİK ASKERİ EĞİTİM SÜRECİ

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kariyerine devam etmek isteyen Karatepe zorlu eğitimlerden geçti. Aynı anda beş farklı spor dalından oluşan (eskrim, yüzme ve atıcılık ile koşu) en disiplinli spor aktivitesi olan pentatlon sporcusuydu. Askeri pentatlon olan Karatepe, Isparta'da 6 ay Temel Komando Kursu aldı.

İzmir Narlıdere'de ise 4 haftalık patlayıcı imha eğitimi, 12 haftalık İstanbul'da SAT Balıkadam kursu, Kayseri'de haftalarca süren paraşüt eğitimi ve Ankara'da bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın 8 aylık kursu da dahil olmak üzere 2.5 yıllık ağır bir eğitim sürecinden geçti.