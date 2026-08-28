Son Dakika: "Fidan Hoca" hakkında müstehcenlik soruşturması! Fidan Atalay İzmir’de gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Fidan Hoca" olarak bilinen ve Instagram'da "fidannatalay" ismini kullanan kişi hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, söz konusu Instagram hesabından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin "müstehcenlik" suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılığın açıklamasında, şüphelinin söz konusu yöntemle gelir elde etmesinin de "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, şüpheli Fidan Atalay, İzmir ilinde gözaltına alındı.

Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiğini bildirdi.