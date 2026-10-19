SON DAKİKA | Fon tasfiyelerinde kritik hafta: Olağanüstü tasfiye kapsamında ödemeler ne zaman yapılacak?

Elbette uluslararası kuruluşlar riskleri değerlendirecek, gerektiğinde uyarılarını yapacak. Ancak değerlendirmelerin, sorunlarla birlikte çözüm için atılan adımları da hesaba katması beklenir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının geçmişte önyargılı ve siyasi bulduğumuz yaklaşımları, kendi güvenilirliklerini de tartışmaya açmıştı. MSCI'ın açıklaması bana o yaklaşımı hatırlattı. Türkiye'nin önceliği belli: Yatırımcının hakkını korumak, ödemeleri hızlandırmak ve aynı sorunların tekrarını önleyecek düzeni kurmak. Bu hafta Meclis'te atılması beklenen adım, bu açıdan önemli bir dönüm noktası olacak.