SON DAKİKA | Fon tasfiyelerinde kritik hafta: Olağanüstü tasfiye kapsamında ödemeler ne zaman yapılacak?

Ekonomi yönetimi de meselenin ekonomik, adli ve hukuki boyutları üzerinde yoğun mesai harcıyor. Şimdi önemli olan, bu çalışmaların yatırımcının hesabına yansıması ve kalan sürecin açık bir takvimle yürütülmesi. Bu süreçten çıkarılacak dersler ve yapılacak düzenlemeler, sermaye piyasalarını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturabilir. Ancak güvenin yeniden güçlenmesi için ödemelerin yanı sıra denetimin etkinliği ve yatırımcının doğru bilgilendirilmesi de belirleyici olacak.