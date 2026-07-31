SON DAKİKA | Gazeteci Cem Küçük'e tutuklama talebi! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

"PARA KARŞILIĞI YAYIN YAPIYORDU"

Gizli tanığın, Cem Küçük'ün televizyon programlarını, köşe yazılarını ve sosyal medya hesaplarını kullanarak bazı kişiler lehine veya aleyhine para karşılığında yayın yaptığı yönündeki iddiası da dikkat çekti. Küçük, "Bu beyanı kabul etmiyorum. Böyle bir yayınım hiçbir zaman olmadı." diyerek suçlamaları reddetti.

İSTİHBARATLA GÖRÜŞÜYOR ALGISI

Gizli tanığın bir diğer dikkat çeken iddiası ise Cem Küçük'ün televizyon programlarına çıkmadan önce telefonuyla istihbarat yetkilileriyle konuşuyormuş görüntüsü vererek çevresinde algı oluşturduğu yönündeydi. Küçük yine böyle bir davranışının hiçbir zaman olmadığını söyledi.

HABER İÇİN 5 BİN DOLAR TEKLİF

Savcılık sorgusunda Mehmet Cemil Acar'ın dijital materyallerinden elde edilen WhatsApp yazışmaları da Cem Küçük'e gösterildi. 12 Kasım 2024'teki yazışmalarda "5 bin dolar ile yazı yazan ya da haber olur mu?" şeklindeki mesaj göndermesi soruldu. Küçük, "Kendisini neden bu şekilde mesaj attigini bilmiyorum. Bu parayı almadım." cevabını verdi.

AYAKKABI MESELESİ

10 Ocak 2025'te Cem Küçük, "Senin hediyeler ne oldu" diye mesaj attı. Bu mesaja karşı beyanı sorulan Küçük, "Yılbaşında bana ayakkabı almak istemişti." dedi. 6 Şubat 2025'teki konuşmada ise Acar'ın, "Abi günaydın, hangisi size uyar? Zorlu mu, İstinyePark mı? En son ayakkabı numaranız?" diye sorduğu, Cem Küçük'ün ise "43, Zorlu… Önce adını da bir söylesen" yanıtını verdiği görüldü. Yazışmaların devamında Acar'ın, "Abi sizin adınıza kasaya bırakıldı Cem Bey" mesajını gönderdiği, Cem Küçük'ün de "Geçiyorum oraya… Yok, aldım" cevabını verdiği tespit edildi. Savcılık, bu yazışmaları da sorguda gündeme getirerek ayakkabının hangi amaçla gönderildiğini sordu.Cem Küçük ise ifadesinde söz konusu ayakkabının yeni yıl hediyesi olduğunu, herhangi bir haber, paylaşım ya da menfaat karşılığında verilmediğini öne sürdü.

HESABINA GİREN PARALAR DA SORULDU

Savcılık, Cem Küçük'ün banka hesabına farklı şirket ve kişilerden gelen para transferlerini de tek tek gündeme getirdi. Kıbrıs merkezli Diyalog Gazeteciliği isimli firmadan 17 işlemde toplam 77 bin 983 lira, Çin merkezli GB Times Global Broadcasting'den 20 işlemde toplam 65 bin lira, Sezer Sezginer'den 14 işlemde toplam 99 bin lira, Şahrenen Maraş'tan ise 2 işlemde toplam 2 bin 700 lira gönderildiği tespit edildi. Cem Küçük, şirketlerden gelen ödemelerin çevirmenlik ve yorumculuk faaliyetlerinden kaynaklandığını, Sezer Sezginer'i tanımadığını, diğer para transferlerinin ise mesleki ilişkiler kapsamında gerçekleştiğini öne sürdü.