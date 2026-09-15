SON DAKİKA! Gıdada fahiş fiyat operasyonunun detayları ortaya çıktı: Manipülatörlerin oyunları pes dedirtti

Hazırlanan rapora göre; firma yetkilisi A.D.'nin 1 Ocak 2025 ile 31 Mart 2026 arasında, daha önce hayatını kaybeden 49 kişi adına toplam 2 milyon 524 bin 987 lira 35 kuruş tutarında 87 müstahsil makbuzu düzenlediği belirtildi.

A.D. tarafından adlarına makbuz düzenlenen bazı kişiler, tarımsal faaliyetlerinin bulunmadığını, kendisine ürün satmadıklarını ve belgelerden haberdar olmadıklarını beyan etti.