SON DAKİKA! Gıdada fahiş fiyat operasyonunun detayları ortaya çıktı: Manipülatörlerin oyunları pes dedirtti

SATIŞLAR İLE HAL KAYITLARI ÖRTÜŞMEDİ
Yetkilisi Y.Ç. olan firmaya ilişkin incelemede de hayatını kaybeden 27 kişi adına müstahsil makbuzu düzenlendiği tespit edildi. Bu firmanın 2026'nın ilk 3 ayında faturayla yaklaşık 13,5 milyon kilogram ürün satmasına rağmen Hal Kayıt Sistemi'ne yaklaşık 8,4 milyon kilogramlık satış bildirdiği belirlendi. Firmanın aynı dönemdeki sanayi tipi portakal satışlarının kayıtlı alımlarını yaklaşık 2,2 milyon kilogram aştığı, dönem başı stokunun da bu farkı karşılamadığı rapora yansıdı.