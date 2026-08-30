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  • SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

Son dakika haberi: Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Gemide 259 yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ilk bilgileri AHaber'de verdi. Erhan Arıklı, geminin su aldığını ve ardından ekiplerin tahliye için harekete geçtiğini kaydetti. Arıklı, helikopterlerin de devrede olduğunu söyledi. KKTC Başbakanı Üstel acı haberi açıkladı. Alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

01 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor
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Gelen son dakika haberine göre; Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Gemide 259 yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel acı haberi açıkladı. Alabora olan 267 kişiyi taşıyan gemide 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

02 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.

03 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

04 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

YOLCULAR DENİZE ATLADI, BALIKÇI TEKNELERİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

05 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

KKTC ULAŞTIRMA BAKANINDAN AHABER'DE İLK BİLGİLER

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Arıklı, "Girne'nin 4 mil açığında su almaya başladı. Haber alır almaz derhal ekipler harekete geçti ve gemiyi tahliyeye başladılar, helikopterler de devrede." dedi.

06 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

"KAYIPLARIMIZ VAR SAYISINI BİLMİYORUZ"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevkedilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini söyledi

Erhan Arıklı, "Kayıplarımız var, sayısını bilmiyoruz" dedi. Bölgede dalgıçların görev aldığı belirtildi.

07 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

Girne açıklarında yolcu gemisi battı! 259 yolcu için kurtarma çalışması başladı | Video

08 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama:

"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

09 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz.

Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

10 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL, ALABORA OLAN GEMİDE CAN KAYBI OLDUĞUNU BİLDİRDİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenlerin olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Üstel, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan geminin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşanan kazada can kaybı olduğunu aktaran Üstel, "Sahil güvenlik başta olmak üzere halkımız da olay yerine akın etmiştir. Teknesi olan yardıma koştu. Sağlık ekiplerimiz hazır, her türlü hazırlığımızı yaptık." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, olayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"259 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Gemi, dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Ancak denizde birinci dalga vurdu, kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı."

11 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

İçişleri Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlık şunları kaydetti:

Girne Açıklarında Su Alan Yolcu Gemisine İlişkin Yürütülen Arama Kurtarma Çalışmaları Hakkında Basın Açıklaması 30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır.

"6 DENİZ UNSURU GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir.

12 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Ömer Çelik şunları söyledi:

Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz.

Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor.
Dualarımız onlarla…

13 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor
14 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor
15 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor
16 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor
17 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor
18 SON DAKİKA | Girne açıklarında gemi battı! 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı var: Kurtarma çalışması sürüyor
#KKTC #DEPREM

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