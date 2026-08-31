SON DAKİKA | Girne'de batan gemide neler yaşandı? Gemideki görevlilerin sözleri pes dedirtti: Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz

UYARDIK, KAPTAN İNAT ETTİ

Faciadan sağ kurtulan bir yolcu, gemide yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle aktardı, "Ufak sesler gelmeye başladığında kabinin su aldığını söyleyip uyardık ancak 'Biz alışkınız, bir şey olmaz' denilerek geçiştirildi. Su miktarı artınca tekrar uyardık, yine benzer şekilde karşılık aldık. Kısa bir süre sonra şiddetli bir patlama oldu ve camlar kırıldı. İkaz ancak o zaman yapıldı ve 'Hadi kaçıyoruz' denildi. İnsanların bir kısmı koltukların altına sıkışmıştı, muhtemelen dışarı çıkamadılar. Denize ulaşabilenlerde ise can yeleği yoktu. Kaptan inat etti."