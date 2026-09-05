SON DAKİKA | Girne'deki gemi faciasının ardındanki acı gerçek: Parayı bastıran kaptan oluyor!

İncelemelerde Mustafa Öz'ün kaptanlık ehliyetini Güney Amerika ülkesi Honduras'tan aldığı ve 2029'a kadar uzatıldığı belirlenmişti. Honduras'ın gemicilik sektöründe güvenilirliği en düşük ülkelerden biri olması kazanın arkasında yatan bir başka acı gerçeği de gün yüzüne çıkardı.

SABAH, kamuoyunda merak edilen "Herkes parayı verip bu ehliyeti alabilir mi?", "Bu belge onlarca canı emanet etmek için yeterli mi?" sorularını uzmanına sordu.

Kaptan Mustafa Öz