Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

WHATSAPP YAZIŞMALARI YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Şüpheli Emrah Selim Cansever savunmasında, işletme sahibi Fatma'yı ortak arkadaşı aracılığıyla tanıdığını belirterek "Benim bir firmam var ancak ona herhangi bir hizmet vermedim. Firmama faturalı ve teklifsiz iş girmez" diyerek suçlamaları reddetti ve dışarıdan bir siber sızma olabileceğini iddia etti.