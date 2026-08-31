Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müşterilerin mahrem görüntülerini "Secret TV +18" isimli Telegram kanalı üzerinden ücret karşılığında satan şebekenin iki önemli ismi adliyeye sevk edildi.
"Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan şüphelilerden Emrah Selim Cansever'in beyan ettiği gelir dudak uçuklattı.