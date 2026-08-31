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  • Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Son dakika: Bakırköy'de faaliyet gösteren "Fatma Özçalışkan Özel Metfa Polikliniği" isimli güzellik merkezinde müşterilerin epilasyon odalarındaki mahrem görüntülerinin gizlice kaydedilip Telegram üzerinden satılması skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan güvenlik şirketi sahibinin aylık gelirinin 1 milyon lira olduğu belirlenirken, ele geçirilen 15 bin görüntülük dev arşivin ünlü giyim mağazalarının deneme kabinlerinden otellere kadar uzanan korkunç bir röntgencilik ağını işaret ettiği ortaya çıktı. Siber suçlar uzmanlarınca yapılacak incelemede şebekenin hangi işletmelere sızdığı ve gizli kamera havuzunun tam boyutu netleşecek.

01 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK

Son dakika... İstanbul'da güzellik merkezinde başlayan gizli kamera skandalı büyüyor. İncelenen 15 bin görüntülük dev arşivde; epilasyon odalarından sonra mağaza kabinleri, otel ve Airbnb evlerinden de binlerce mahrem hayatın siber pazarda satıldığı ortaya çıktı.

02 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müşterilerin mahrem görüntülerini "Secret TV +18" isimli Telegram kanalı üzerinden ücret karşılığında satan şebekenin iki önemli ismi adliyeye sevk edildi.

"Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan şüphelilerden Emrah Selim Cansever'in beyan ettiği gelir dudak uçuklattı.

03 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Güzellik merkezinin tüm kamera, ses ve alarm sistemlerini kurduğu belirlenen Cansever, sorgusunda mesleğini "serbest meslek erbabı" olarak belirtirken, aylık gelirinin 1 Milyon TL olduğunu söyledi.

04 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Şüpheli avukatı müvekkilinin "milyonlarca ciro yapan bir şirket sahibi" olduğunu vurgulayarak tutuksuz yargılanma talep etse de mahkeme 'kuvvetli suç şüphesi' nedeniyle tutuklama kararı verdi.

05 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

WHATSAPP YAZIŞMALARI YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Şüpheli Emrah Selim Cansever savunmasında, işletme sahibi Fatma'yı ortak arkadaşı aracılığıyla tanıdığını belirterek "Benim bir firmam var ancak ona herhangi bir hizmet vermedim. Firmama faturalı ve teklifsiz iş girmez" diyerek suçlamaları reddetti ve dışarıdan bir siber sızma olabileceğini iddia etti.

06 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararında, şüphelinin bu savunmasını çürüten deliller yer aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, gizli kameraların yerleştirildiği "PIR" (hareket sensörü) cihazlarının iş yerine montaj işlemlerinin bizzat Emrah Selim Cansever tarafından yapıldığına dair WhatsApp yazışmaları ve kayıtları ele geçirildi.

07 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

KORKUNÇ ŞÜPHE: ÜNLÜ MAĞAZALAR, OTELLER VE AIRBNB EVLERİ DE İZLENMİŞ!

Soruşturmada asıl deprem etkisi yaratan ve skandalın boyutunu ulusal bir güvenlik krizine dönüştüren detay da ortaya çıktı. İçerisinde 15 bin video kaydı barındıran Telegram'daki arşiv havuzunun içinde sadece güzellik merkezinin görüntülerinin olmadığı belirlendi.

08 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Görüntüler arasında ünlü giyim mağazalarının soyunma kabinleri, otel odaları, bungalov evler gibi birçok gizli kayıt yapılan müstehcen görüntüler olduğu belirlendi. 15 bin görüntünün siber polis tarafından incelendiği, soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

09 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Kamera sistemlerini kuran şüpheli Cansever'in ve arkasındaki şebekenin sadece bu güzellik merkeziyle sınırlı kalmadığı, büyük giyim zincirlerinin soyunma kabinlerine, turistik otellere ve günlük kiralık Airbnb evlerine de benzer gizli düzenekler kurmuş olabileceği şüphesini ortaya çıkardı.

10 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR: "BEN DE MAĞDURUM"

İnternette 250 bine yakın takipçisi bulunan güzellik uzmanı Fatma Özçalışkan ise savunmasında suçlamaları tamamen reddederek, kendisinin ve 17 yaşındaki kızının da mahrem görüntülerinin bu havuzda yer aldığını iddia etti.

11 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Özçalışkan, "Ben orada işletme müdürüyüm. Gizli kamera olduğunu bilsem orada tutmazdım. 25 yıldır bu meslekteyim. Durumdan şüphelenince odalardaki beyaz renkli 'PIR' hareket sensörlerini bizzat kendim söktüm. İçinde gizli kamera olduğunu bilmediğim bu cihazları bir kutuda muhafaza edip kendi rızamla emniyete teslim ettim. Kameracının beni takıntı haline getirdiğini ve takip ettiğini fark etmiştim" diyerek suçu kameracı Emrah Selim Cansever'e attı.

12 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

HAKİMLİKTEN AYRI AYRI TUTUKLAMA KARARI

Şüphelilerin birbirlerini suçlayan çelişkili ifadelerini, müşteki beyanlarını ve sökülmüş gizli kameraların depoda ele geçirilmesini değerlendiren Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği, iki şüphelinin de ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

13 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

Dijital materyallerin siber suçlar uzmanlarınca detaylı incelenmesinin ardından, şebekenin diğer hangi işletmelere sızdığı ve gizli kamera havuzunun tam boyutu netleşecek.

14 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar

TELEGRAM YÖNETİCİSİ DE TUTUKLANDI

Görüntülerin satıldığı "Secret TV +18" isimli Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş da Küçükçekmece'deki gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı üçe yükseldi.

15 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar
16 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar
17 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar
18 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar
19 Son dakika | Gizli kamera skandalında yeni perde: 15 bin görüntü arasında mağaza kabinleri ve oteller de var! Şok detaylar
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