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  • SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

SON DAKİKA… Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku'nun iddia edildiği gibi kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Yürütülen soruşturmada ulaşılan her detay, kirli ağın kanıtıydı! Aralarında Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in de olduğu 25 şüpheli tutuklanırken, Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni detaylara ulaşıldı. Gülistan'ın kaybolmadan kısa önce ve kaybolduğu gün T.C. kimlik numarası ile pek çok kez sorgulandığı ve aile listesine bakıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR

Gülistan Doku'nun kaybolmasından önce polis bilgi sisteminde sorgulandığına ilişkin yeni bilgiler dosyaya yansıdı.

02 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

Hazırlanan rapora göre, 25 Kasım 2019 tarihinde Tunceli Polisevi Şube Müdürlüğü Konaklama Büro Amirliği'nde görevli M.K. isimli polis memurunun, saat 16.14'te POLCEP uygulamasının asayiş modülü üzerinden Gülistan Doku'nun T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yaptığı tespit edildi.

03 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

Raporda, aynı polis memurunun 4 Aralık 2019 tarihinde de saat 08.08 ile 08.47 arasında dört kez, saat 17.49'da ise bir kez daha Gülistan Doku'nun T.C. kimlik numarası üzerinden aile listesi sorgulaması gerçekleştirdiği belirtildi. Kaybolmadan bir gün önce de sorgu yapıldı

04 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

Dosyaya giren belgelerde, C.S. isimli bir polis memurunun da Gülistan Doku'nun kaybolmasından bir gün önce, 4 Ocak 2020 tarihinde saat 22.41'de sistem üzerinden sorgulama yaptığı bilgisine yer verildi.

05 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

KAYBOLDUĞU GÜN DE ÇOK SAYIDA SORGULAMA

Belgelerde, Tunceli Merkez Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliği Grup Amirliği'nde görevli E.B. isimli polis memurunun ise Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde saat 23.35'te, açıklama alanına herhangi bir veri girmeden T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulama yaptığı kaydedildi.

06 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

Söz konusu sorguda kimlik, sürücü belgesi, özel güvenlik, kriminal eşkal ve pasaport fotoğraflarının görüntülendiği ifade edildi.

07 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

Dosyadaki kayıtlar, E.B.'nin aynı gün içerisinde Gülistan Doku hakkında sistem üzerinden birden fazla kez sorgulama gerçekleştirdiğini de ortaya koydu.

08 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA BÖLGE TARANDI

Bu arada, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma devam ederken, jandarma tarafından bölgede yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları yapıldı.

09 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

Gülistan'ın olası gömülme ihtimali olduğu bölgedeki aramalar sırasında, delil niteliği taşıyan bazı emareler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

#TUNCELİ #TUNCAY SONEL #GÜLİSTAN DOKU #TÜRKİYE

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