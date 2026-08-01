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SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Kaybolmadan önce polis sisteminde sorgulanmış: 40 dakikada 4 kez…

SON DAKİKA… Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku'nun iddia edildiği gibi kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Yürütülen soruşturmada ulaşılan her detay, kirli ağın kanıtıydı! Aralarında Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in de olduğu 25 şüpheli tutuklanırken, Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni detaylara ulaşıldı. Gülistan'ın kaybolmadan kısa önce ve kaybolduğu gün T.C. kimlik numarası ile pek çok kez sorgulandığı ve aile listesine bakıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar…