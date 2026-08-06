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  • SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de olduğu 25 kişi tutuklandı. Soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı… Gülistan'ı barajda arayan 2 dalgıcın da tutuklandığı açıklandı. O dalgıçlar, arama çalışmaları sırasında barajdan not ve baraj çıkartmıştı. Söz konusu delillerin Gülistan'a ait olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

01 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR

SON DAKİKA… Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yılın ardından yeniden açıldı. Ortaya çıkan her detay, genç kızın kaybolmadığının aksine organize bir cinayete kurban gittiğinin kanıtıydı.

02 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de olduğu 25 şüpheli tutuklandı.

03 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada, yeni bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki Gülistan Doku'nun cesedini Uzunçayır Baraj Gölü'nde arayan 2 dalgıcın delil karartma suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.

04 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

Söz konusu dalgıçlar, 8 ve 10 Ocak 2020'de baraj gölündeki aramalarda Gülistan'a ait reçete, dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ve makasa ulaşmıştı.

05 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

Gülistan'ın kaybolmasının üzerinden günler geçmesine rağmen kağıttaki metinlerin tahrip olmaması ve halen okunabilir durumda bulunması ise şüphe yaratmıştı. Soruşturmanın tekrar ele alınmasıyla birlikte; dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri ortaya çıkmıştı.

06 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

GÜLİSTAN'A AİT DOKTOR REÇETESİ ÇIKARTILMIŞTI

Barajdan çıkartılan ıslanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla "psikolojikmen bize baskı yaratıldığı" ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

07 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

Konuya ilişkin dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

08 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

Raporda, bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı.

09 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…
10 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…
11 SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…
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