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SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Genç kızın cesedini arayan 2 dalgıç tutuklandı: Barajdan not ve reçete çıkmıştı…

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de olduğu 25 kişi tutuklandı. Soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı… Gülistan'ı barajda arayan 2 dalgıcın da tutuklandığı açıklandı. O dalgıçlar, arama çalışmaları sırasında barajdan not ve baraj çıkartmıştı. Söz konusu delillerin Gülistan'a ait olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.