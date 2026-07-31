Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!
Türkiye'de hava ikiye bölündü! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Marmara ve Kuzey Ege'de saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenirken, Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'nda termometreler 43 dereceyi gösterirken, İstanbul başta olmak üzere 11 il için sarı kodlu yarı verildi. Peki hangi illerde yağış bekleniyor, nerelerde fırtına etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri ve kritik uyarılar…