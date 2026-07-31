Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

Marmara ve Kuzey Ege

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın; kuzey yönlerden Cuma günü İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), Cuma ve Cumartesi günleri Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

