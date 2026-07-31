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  • Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

Türkiye'de hava ikiye bölündü! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Marmara ve Kuzey Ege'de saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenirken, Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'nda termometreler 43 dereceyi gösterirken, İstanbul başta olmak üzere 11 il için sarı kodlu yarı verildi. Peki hangi illerde yağış bekleniyor, nerelerde fırtına etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri ve kritik uyarılar…

01 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Güncel tahminlere göre Marmara ve Kuzey Ege'de saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenirken, Doğu Karadeniz'in bazı illerinde sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'nda ise sıcaklık 43 dereceye kadar yükselecek. 11 ilimiz içinde sarı kodlu uyarı verildi. (Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ) Peki hafta sonu hava nasıl olacak, hangi iller için uyarı yapıldı? İşte Meteoroloji'nin il il yayımladığı son hava durumu tahminleri…

02 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

DENİZLERİMİZDE FIRTINA UYARISI!

Marmara Denizi

Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın (31.07.2026) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

03 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

Marmara ve Kuzey Ege

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın; kuzey yönlerden Cuma günü İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), Cuma ve Cumartesi günleri Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

04 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

Ege Denizi

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (29.07.2026) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü (01.08.2026) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'de rüzgarın, yarın (29.07.2026) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü (31.07.2026) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

05 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

06 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

07 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

08 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

09 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

10 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

12 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

13 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Kuzey ve Orta Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ile Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

14 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

15 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, güneyinde 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

16 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, öğle saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi.

17 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

18 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Do ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

19 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!
20 Son dakika hava durumu! Meteroloji’den fırtına uyarısı: 11 il için sarı kodlu alarm verildi!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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