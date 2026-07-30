SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!

Bu sebeple onu kaçırarak parasını almak için bir plan yaptı. Açık, belirlenen bir buluşma adresine davet edildi ancak yanında arkadaşıyla gelmesi sebebiyle Kılıç'ın planı suya düştü. Haziran ayında ise Esenyurt'ta ikilinin tekrar karşılaşmasıyla Kılıç yeniden plan yaptı. Amcasının gelinlikçi dükkanının dış çekimi için Açık'la anlaştı. 12 Temmuz günü Açık malzemeleri aldıktan sonra plan yaptıkları Arnavutköy'e gitmek için yola çıktı ancak Kılıç o esnada arayarak kendilerinin de alınmasını istedi.