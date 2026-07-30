SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!
İstanbul'da düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın (21) vahşice katledilmesine ilişkin korkunç detaylar ortaya çıktı. En mutlu gününde fotoğraflarını çektiği Okan Kılıç tarafından dış çekim bahanesiyle Arnavutköy'deki ormanlık alana tuzak kurularak çekilen Açık, elleri bağlanıp boğazı kesilerek ve 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Açık'ın banka hesabını boş bulup aracını noterden satmaya çalışan ve burada satış işlemi için Açık'ın kılığına girerek sahtecilik yapmaya kalkan katil zanlısı Kılıç ile 6 şüpheli; polisin 'ceset yoksa cinayet vardır' takibi, kadavra köpeği Zeyna ve İran sınırında İHA'ların katıldığı nokta operasyonla yakalandı.