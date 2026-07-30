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  • SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!

SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!

İstanbul'da düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın (21) vahşice katledilmesine ilişkin korkunç detaylar ortaya çıktı. En mutlu gününde fotoğraflarını çektiği Okan Kılıç tarafından dış çekim bahanesiyle Arnavutköy'deki ormanlık alana tuzak kurularak çekilen Açık, elleri bağlanıp boğazı kesilerek ve 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Açık'ın banka hesabını boş bulup aracını noterden satmaya çalışan ve burada satış işlemi için Açık'ın kılığına girerek sahtecilik yapmaya kalkan katil zanlısı Kılıç ile 6 şüpheli; polisin 'ceset yoksa cinayet vardır' takibi, kadavra köpeği Zeyna ve İran sınırında İHA'ların katıldığı nokta operasyonla yakalandı.

01 SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, 13 Temmuz'da Ferhat Açık'ın abisi Habip Açık'ın "Kardeşim kayıp" başvurusu üzerine çalışma başlattı. 26 Temmuz'da öldüğü ortaya çıkan Açık'ın başına gelenler ve cinayeti işleyen failler, İstanbul merkezli Van'da yapılan çalışma ile aydınlatıldı. Olayın baş şüphelisi olan Okan Kılıç ve beraberindeki 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin detaylı takibiyle olayın tüm ayrıntıları adım adım ortaya çıkarıldı.

02 SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!

KORKUNÇ PLAN DÜĞÜNDE KURULDU

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda arkadaşı Okan Kılıç'ın düğün fotoğrafçılığını yapan Ferhat Açık (37), aynı mahallede de yaşamaları sebebiyle Kılıç ile arkadaş oldu. Ancak maddi durumu oldukça kötü olan Kılıç'ın aklında başka bir plan vardı. Kılıç, sosyal medya paylaşımları sebebiyle Açık'ta yüklü miktarda para olduğunu düşünüyordu.

03 SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!

Bu sebeple onu kaçırarak parasını almak için bir plan yaptı. Açık, belirlenen bir buluşma adresine davet edildi ancak yanında arkadaşıyla gelmesi sebebiyle Kılıç'ın planı suya düştü. Haziran ayında ise Esenyurt'ta ikilinin tekrar karşılaşmasıyla Kılıç yeniden plan yaptı. Amcasının gelinlikçi dükkanının dış çekimi için Açık'la anlaştı. 12 Temmuz günü Açık malzemeleri aldıktan sonra plan yaptıkları Arnavutköy'e gitmek için yola çıktı ancak Kılıç o esnada arayarak kendilerinin de alınmasını istedi.

04 SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!

FOTOĞRAFIMI ÇEKER MİSİN BAHANESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Arnavutköy'de ormanlık bir arazide Kılıç, "Fotoğrafımı çeker misin?" diyerek Açık'ı arabadan indirdi. Tam o esnada yanında getirdiği Poyraz Kaya ve Rıdvan Kılıç, Açık'ın ellerini tutarak bağladı. Önce telefon üzerinden banka hesaplarından para çekilmek istendi ancak hesaplar boş çıkınca kargaşa çıktı. Bu kez arabayı üzerlerine alarak satma planı yapıldı. İnandırıcı olsun diye Ferhat Açık'ın telefonundan Okan Kılıç'a, "Abi namus meselesi, çok kötü durumdayım, yurt dışına çıkmam lazım, arabayı sen sat" diyerek mesaj attırıldı. Açık'a ise abisi arattırılarak ehliyet ve kimliğini arkadaşı Okan'a teslim etmesi istendi.

05 SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Bu planın kurulmasının ardından Açık, bıçaklanarak öldürüldü. Boğazı kesilen Açık, gövdesinden de 8 bıçak darbesi aldı. Şüpheliler arabayı alarak eve gitti, yıkandı ve üstlerini değiştirdi.

06 SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!

Sonraki gün ise notere gidildi; ancak Kılıç burada kendini Açık'a benzetmek için onun gibi giyinmiş ve tıraş olmuş halde geldi. Fakat yetkililer buna inanmadı. Buradan çıkan Kılıç, polis ve ailenin kendisinden şüphelenmemesi için Açık'ın kendisine attığı mesajı da göstererek abisine durumu anlattı ve arabayı teslim etti.

07 SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!

ÇALINTI TELEFON 9 BİNE SATILDI

Ağabey bunun üzerine 13 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulundu. Kılıç önce maktulün telefonunu çöpe attı; sonra paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek geri aldı, sıfırladı ve 9 bin TL'ye sattı. Şüpheliler daha sonra hem Vanlı olmaları hem de Van'ın İran'a sınır bir kent olması sebebiyle farklı tarihlerde oraya doğru yola çıktı. Polis, 26 Temmuz'da kadavra köpeği Zeyna'nın yardımıyla cesedi buldu. 27 Temmuz'da ise operasyon için Van'a giderek şüphelileri yakaladı.

08 SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!

İHA SINIRDA OKAN'I YAKALADI

Planlayıcı olan Okan Kılıç, o anda ülkeden kaçmaya çalışıyordu. Bu kez devreye İnsansız Hava Aracı (İHA) girdi ve Başkale bölgesinde tarama yaptı. Bunun sonucunda Okan Kılıç tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etti; fotoğraf makinelerini ise akrabalarına hediye ettiklerini söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

09 SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!
10 SON DAKİKA I Düğün fotoğrafçısı cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı: Resmini çektiği damat katili oldu!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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