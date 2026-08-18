SON DAKİKA… İBB davasında Seyfi Beyaz’dan şok rüşvet itirafı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu detayı: 7 dükkan, 5 daire, 3,5 milyon liralık çek

"ADEM'İN BELEDİYEDE ELİ KOLU UZUN"

Seyfi Beyaz, West Side'ın kaba inşaatını da Adem Soytekin'in yaptığını söyledi. Soytekin'in Mutlu İnşaat'la "gizli ortaklık" ilişkisi bulunduğunu ileri süren Beyaz, onun dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "kuvvetli ilişkisi" olduğunu kendisinin ve diğer şirketlerin bildiğini savundu. Beyaz'ın anlatımına göre belediyedeki sorunlar ortaya çıktığında proje ortaklarından Oktay Hamzaoğlu kendisine "Abi Adem Soytekin ile bir görüş, onun belediyede eli kolu uzun, bu işi halleder." dedi.

FATİH KELEŞ İÇİN "İMAMOĞLU'NUN YÖNLENDİRMESİ" BEYANI

Beyaz'ın 14 Mayıs tarihli ek ifadesinde Fatih Keleş'e ilişkin de dikkat çekici bir iddia yer aldı. Beyaz, West Side projesinin mermer işlerinin Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesi ve Adem Soytekin'in aracılığıyla Fatih Keleş'e verildiğini, işin bedelinden yüksek fiyatla alındığını ileri sürdü. Soytekin'in bu konuda çok ısrar ettiğini belirten Beyaz, belediyeyle ilişkilerini halletmesi nedeniyle bu durumu kabul ettiklerini söyledi.